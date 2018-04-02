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3科技新貴捨年薪百萬 創網購家具業

2018-04-02 09:28聯合報 記者趙容萱╱即時報導

林宇凡（左起）、楊大成、賴柏仰等人創立的MR. LIVING，3人所坐的全牛皮沙...
林宇凡（左起）、楊大成、賴柏仰等人創立的MR. LIVING，3人所坐的全牛皮沙發Bryant，一張不到5萬元。記者趙容萱／攝影
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32歲科技新貴楊大成、林宇凡、賴柏仰是國中同學，3人放棄百萬年薪，創立網購家具MR. LIVING，直接找歐洲設計師、代工廠製造家具，售價約為市價三到六折，「年輕人也買得起」，經營滿三年，一個月可以賣出300張沙發，在台中市成立首家線下體驗店，預計今年將在國內開設7到10家的線下體驗店，未來計畫結合品牌開咖啡店、旅館。

成大水利及海洋工程研究所畢業的楊大成說，他原本在網路公司上班，創業緣起於自己要買家具，發現品質好的家具，年輕人買不起，仔細研究家具從產工廠到消費者，要經過貿易、批發、實體店面，成本抬升，思索如何省去中間的成本，找來在工研院上班的林宇凡、在科技業的賴柏仰，以及弟弟共同創業。

楊大成指出，創業資本額100萬元，瓶頸很多，最早賣沙發，三人到歐洲請設計師、代工廠，很多直接回絕，也有的要求一次要訂100張沙發，造成庫存壓力。他認為，品質好才是王道，秉持原創、工師精神，三人當空中飛人，每一批貨都到歐洲驗貨，因此品質穩定，價格合理，口碑就會出來，加上大數據資料周轉、完銷，一個月賣出300張的沙發，第一年創造600萬元營收，第二年2500萬元，去年6000萬元。

林宇凡說，他在工研院時，負責協助網購業者歷程、推薦商品等大數據處理，楊大成找他一年多，終於說服他投入。他們3人都是家具業門外漢，遇到問題就解決，家具業面臨庫存壓力，透過大數據來周轉、完銷。

賴柏仰說，公司為每一張椅子命名，賣的最好是Henry（小胖）三人座沙發，一張不到3萬元，一個月賣超過20張，第二名是全牛皮三人座沙發Bryant，一張不到5萬元，去年9月，公司與建設公司合作，開設一個月的快閃店試水溫，採預約制，來客數1000人，創下600萬銷售額，今年3月在台中市開設線下體驗店。

林宇凡（左起）、楊大成、賴柏仰等人創立的MR. LIVING，3人所坐的全牛皮沙...
林宇凡（左起）、楊大成、賴柏仰等人創立的MR. LIVING，3人所坐的全牛皮沙發Bryant，一張不到5萬元。記者趙容萱／攝影
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楊大成（右起）、林宇凡、賴柏仰等人創立的MR. LIVING，3人所坐的全牛皮沙...
楊大成（右起）、林宇凡、賴柏仰等人創立的MR. LIVING，3人所坐的全牛皮沙發Bryant，一張不到5萬元。記者趙容萱／攝影
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