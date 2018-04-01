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軍官孤單頂烈日賣場前擺攤召募 網友：看了想哭

藥華Ropeg優越性 受國際矚目

2018-04-01 22:35經濟日報 記者黃文奇╱即時報導

藥華新藥Ropeg依美國FDA要求，主要療效指標達優越性，受到國際矚目。藥華醫藥（6446）執行長林國鐘表示，近期藥華參加第三屆亞洲骨髓增生性腫瘤國際研討會（MPN Asia 2018），希望提供血液疾病的最新研究結果以及來自世界各地治療MPN疾病的觀點，MPN仍缺乏一線用藥，而新一代干擾素在血液疾病的治療已有卓越的臨床試驗數據，儼然已為MPN治療顯學。

第三屆亞洲骨髓增生性腫瘤國際研討會（MPN Asia 2018）3月31日於杭州洲際酒店舉行，研討會旨在提供MPN疾病最新的治療觀點。由於MPN目前尚無有效的治療方式，前二屆研討會獲得國際血液疾病領域醫師與專家學者重視，MPN Asia已成年度大事。

亞洲骨髓增生性腫瘤國際研討會（MPN Asia）係由藥華醫藥於2016年創始，此次研討會上，PV專家Srdan Verstovsek博士，回顧Ropeg的PROUD/CONTI-PV試驗結果，並依美國FDA所要求的主要療效指標，重新表達並發表統計分析的結果。藥華表示，新一代長效型干擾素在MPN的療效已獲臨床試驗數據證實，且具有低副作用、長效且可使用高劑量的特色。

此次會議，有近百位中國的權威醫師參加，見證Ropeg的興起及令人振奮的臨床數據，均對藥華醫藥其自主研發的新一代長效型干擾素Ropeg表達極大的興趣。目前Ropeg已進入商業化的準備，日前藥華醫藥於台北進行全球策略會議，商討Ropeg的行銷方向以及擴大適應症的臨床試驗之啟動。

藥華表示，旗下自主開發的Ropeg是一種全新的alfa-2b長效型干擾素，具有史無前例最低副作用、最長效且可使用最高劑量的特色，最重要的是病人接受度高，為史上最好的干擾素，可為病患帶來最大效益，除了停止疾病惡化（disease progression free），更有被治癒的可能。

目前，藥華歐洲夥伴AOP公司已向EMA遞件申請治療PV第一線用藥之Ropeg（商品名BESREMI）上市許可且已進入審核階段，其中歐洲EMA已於去年9月來台進行實地查核，並於今年的1月給予藥華醫藥台中及台北生產廠GMP認證；今年2月中，藥華醫藥團隊在國際知名的權威意見領袖（KOL）及法規專家的陪同下，與FDA官員面對面會議，結果進展順利，有助於Ropeg申請美國藥證。

藥華醫藥腫瘤

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