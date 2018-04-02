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點子農場／婚宴會館加值 開幸福保證班

2018-04-02 04:37經濟日報 吳仁麟

吳永強在外雙溪故宮對面經營婚宴會館，過去20多年來，至少有600萬人次在這裡參與過親友的婚禮，吳永強的婚宴會館也像是某種意義上的台北地標，匯集了許多台北人的共同記憶。

根據內政部統計，2017年台灣結婚人口創七年來新低，只有13萬對，這個數字在2011年是16萬對。結婚的人口愈來愈少，婚宴市場也愈來愈競爭，為了提高自家產品的附加價值，吳永強最近推出了一些別的婚宴會館沒有提供的服務。

他開設了「愛情雙贏班」和「幸福保證班」，幫即將結婚的新人上課，教導如何在婚前婚後相處，而且完全免費。

聽來實在讓人好奇，從來沒有聽過任何人說自己要保證客人一輩子幸福，但是吳永強不只和老婆合開幸福保證班，還邀請擁有國外名校學位的婚姻諮商專家來授課。

這樣創舉看來前無古人，卻很有可能吸引很多人跟進。台灣離婚率居高不下，顯然有愈來愈多人需要為婚姻做些保固工作。吳永強說，婚宴服務是創造幸福的行業，他希望來他會館結婚的客人能永遠幸福，除了留下浪漫美好的回憶，也能快樂美滿的白頭偕老。

根據內政部統計，2017年，台灣離婚率排名全世界第五，每一千人有兩人離婚，再加上出生率低，婚姻已經是國安議題。再怎麼說，婚姻還是台灣社會生產人口的主流程序，讓更多人結婚，也可直接剌激出生率增長。

所以連內政部都開始辦婚友活動，像透過賞花、桌遊、單車漫遊、塔羅牌、密室脫逃、烹飪等各種節目，補助費用鼓勵未婚人士參與，希望可以增加交往機會，進而結婚生兒育女，以直接提升人口出生率。

在樣的大氛圍下，婚宴業者開設幸福保證班，對許多即將合組家庭的新人相當受用。從過去的經驗來看，絕大多數的人都是在進入婚姻之後才開始學習經營婚姻，這樣的服務多少可讓新人在組成家庭之前先做準備，讓彼此的相處更順利融洽。

想來是有點匪夷所思的事，想要保證婚姻一輩子幸福，這看來需要相當的自信吧，更何況是以不離婚為前題的幸福。

「許多新人其實都有這樣的需求，進入婚姻之後，兩個人都要面對和過去不同的生活，如果有合適的專家和過來人來分享經驗，相信可以幫助很多新人。」吳永強說，不管是兩個人之間的相處，或是和彼此原生家庭與親友的往來，都是需要學習的功課。

許多人一輩子只結一次婚，沒結婚之前也根本沒機會去了解結婚之後會經歷什麼樣的人生，多分享過來人的經驗也可當參考。更何況有吳永強這樣勇敢的人，勇於為自己的產品掛保證，他顯然有很強的熱情，希望來辦過喜酒的客人們都能一輩子幸福。

很好奇吳永強會在他的「幸福保證班」裡教些什麼？

他說，會從原生家庭談起，回到每個人生命的根源，探索成長歷程來了解彼此，再來豐富兩人「愛的存款」，學習傾聽、包容和溝通。

感覺像是一套心理成長課程，也像是企業裡人力資源部門所常導入的Team Bulding訓練。

回過頭來看，婚姻真的是條不容易的路，需要兩人同心協力的Team work才能一直走下去。

婚姻結婚離婚

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