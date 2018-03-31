王品25周年 陳正輝：下半年推醜蔬果餐廳

2018-03-31 12:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



王品慶祝25周年，上午聯合18品牌舉辦「美好食光•經典再現新菜發布會」，展示旗下全品牌特色餐點近40道菜，由服務人員走秀上菜，董事長陳正輝出席。記者曾吉松／攝影 分享 facebook

王品（2727）今年是25周年，為擴大慶祝，首辦18品牌聯合新菜發布會。董事長陳正輝表示，今年將計畫新增30~40個據點，主要以大陸市場為主，台灣店數也會微幅出現淨增加。另外，集團在新品牌推出計畫上也將加速，今年兩岸各有二至三個新品牌，其中，今年將推出以醜蔬果為主要食材的餐廳，讓醜蔬果變身美味料理。該品牌名稱和定價皆未定，開在台北機率較大，預計下半年亮相。

陳正輝表示，醜蔬果不以營利為目標，而是為了善盡社會責任，最大的挑戰是如何透過烹調技術，將原材料的外觀不利因素降到最低，由於運輸、物流成本一樣，所以成本不會比較低，但又要是消費者能接受的價格，是未來定價策略的挑戰。

陳正輝表示，25年來王品共服務3億人次、累計兩岸擁有18品牌。目前台灣有267店，兩岸有418店，全球有421店。25年來，王品集團沒有發展其他餐飲之外的轉投資，只專注在開餐廳、開品牌這件事上。王品也從最初的起始店台中文心店，歷經規模化、企業化，發展成一家上市公司，客單價也從最初的1,000多元，到現在100多元客單價的品牌皆有，滿足各階層的餐飲消費需求。

陳正輝表示，王品第一個25周年把餐飲業在台灣的地位提升了，下一個25年，立下把台灣的餐飲文化帶向國際的願景。台灣的國際曝光度不高，希望讓藉由餐飲，讓國外看見台灣，就如同日本的日本料理在世界各地開花。

不過，台灣市場太小，台灣要將餐飲文化輸出國際，必須將在台誕生的品牌，藉由到大陸市場發展建立管理系統，才有助將來發展到國際上。