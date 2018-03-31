桃園中路特區土地標脫率近七成 有人1元未加得標

2018-03-31 09:19 經濟日報 記者 經濟日報 記者 游智文 ╱即時報導



桃園市政府30日第六次標售中路特區18筆土地，吸引46封標單投標，12筆順利脫標，標脫率近七成，整體溢價率約15%，最高得標單價每坪70萬元。

競爭最激烈的是第12標，共有11封搶標，最終以總價約7.4億元，以每坪70萬、溢價率28%脫標。也有人1元未加，直接以底價3,867萬、每坪46.9萬元投標，並順利得標。

台灣房屋智庫經理江怡慧表示，此次標售土地都是住宅區，最小面積82坪，最大1,155坪，標售底價每坪46萬~63萬元。

台灣房屋中路特區直營店 店長辛淑惠指出，這次最熱門的第12標，位於中路三段，面積共1,057坪，面積大且方正，位於康萊爾雙語國中國小幼兒園以及國中預定地旁，加上正對兒童公園、商圈生活機能完備到位，因而吸引建商搶標。

台灣房屋智庫經理江怡慧表示，中路特區目前推案開價每坪約28~32萬元，10年內中古住宅大樓均價每坪在20~23萬元，與藝文特區內的推案價每坪28~35萬元，10年內中古大樓23~26萬元，每坪相差約2~3萬元。除了房價較低，且享有原有市府商圈與永安路商圈的便利性，業者普遍認為相當具有潛力。