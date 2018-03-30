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韓職／王維中6局失2分飆速151公里 收下2連勝

赴日刷卡享現金回饋及藥妝店85折優惠

2018-03-30 21:02聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

春季櫻花盛開，許多人規劃赴日賞櫻，中國信託銀行提供卡友赴日賞櫻旅遊及血拼刷卡優惠，包括飯店住宿訂房、國外上網服務及海外購物折扣及現金回饋等優惠。

此外，中國信託銀行今（2018）年與日本龍頭系統資訊商NTT DATA合作，中信卡友於LOTTE免稅店東京銀座店（LOTTE DUTY FREE GINZA）消費並出示優惠券，可享單筆滿1萬日圓現折1千日圓及連鎖大國藥妝店刷卡消費，最高享15%折扣，未來將於日本陸續推出近千家特約商店，提供卡友完整日本旅遊優惠。

根據內部資料統計顯示，去（2017）年於日本消費人次高達47萬人次。對欲前往日本旅遊的中信卡友，中國信託銀行提供中信卡刷卡優惠，包括出發前至Agoda、Expedia、Hotels.com等三大全球訂房網站，可享7%至9%折扣優惠，並獨家與日本連鎖HOTEL MYSTAYS酒店提供刷卡10%折扣優惠。

在國外上網部分，中信卡亦提供卡友享GLOBAL WiFi分享器租借最高7折優惠及來回免運服務，讓卡友至日本亦能盡情享受上網服務。日本當地旅遊消費部份，中信卡友於日本0101丸井百貨獨家享9折、三井購物園區享購物10%優惠。中信卡亦提供橫跨日本北到南旅遊景點購票優惠，包括搭乘北海道小樽天狗山纜車、東北最大的仙臺海之杜水族館、三麗鷗彩虹樂園等皆享門票折扣優惠，讓卡友安排全家大小行程均享優惠。

此外，中信卡友持中信鼎極世界卡、商務卡、現金回饋御璽卡、現金回饋鈦金卡卡等之信用卡於海外消費可享0.5%至2.8%現金回饋無上限，享想卡於日韓消費可免手續費、MUJI無印良品JCB聯名卡於海外消費免手續費，最高再享紅利點數3倍回饋、ANA聯名卡海外單筆消費可享最高新臺幣10元1哩，累積17,000哩即可兌換臺北東京來回機票。

中信刷卡中國信託

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