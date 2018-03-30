義美84歲生日 大手拉小手植樹淨灘做環保

2018-03-30 20:55 中央社 台北30日電



義美食品今天歡慶84歲生日，除了門市商品84折回饋消費者外，特別重視生態環保議題的義美特地攜手在地親子團體大手拉小手，植樹淨灘共同做環保。

每年立春至3月之際為植樹綠化的重點時機，3月30日是義美創立的日子，義美表示，期盼啟發環保意識與生活態度，讓環保不只是口號，而是觀念深植人心，這次與在地親子團體「桃園市夢想家蘆竹親子藝術文化協會」共同舉辦「認養河川地清淨植栽美化環境親子活動」。

活動聚焦於環境保護，從自身周遭的生活中熱愛自然，邀請在地居民捲起袖子共同植栽、淨川，一起教育小朋友保育自然環境的重要性，並種下新一代的環境保育種子，傳承環保精神。

義美於2013年起認養南崁溪義美段(長安橋下游左岸)河段與長安公園。除例行環境整潔維持外，也致力於河岸綠化，這次共同植栽茶花、杜鵑、桂花等樹苗約300株，為南崁溪義美段再增添綠意，共同響應節能減碳企業責任。

「義美商店」1934年3月30日在大稻埕開幕，地址是當時太平町三丁目「大安醫院」舊址，是台灣老牌食品廠，早年以「餅店」起家，秉持「做餅是老實人的行業、良心的事業」、「勤儉是家本、勤儉是國本、勤儉更是環保的根本」深耕品牌，挺過數個食安風暴，逐步以「越簡單、越安心」的品牌形象贏得台灣消費者認同。

根據Kantar Worldpanel凱度消費者指數發布的全球品牌足跡報告，義美從2015年起連續3年榮獲台灣民生消費品市場第一名品牌，同時也是家庭普及率唯一超過80%的品牌，可說是台灣最夯的品牌。