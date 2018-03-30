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清明連假商機將邁入高峰 紙紮、零食、飲料需求量大

2018-03-30 11:58經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

下周即將迎接清明連假，但明（31）日要補班，各賣場超市通路、網購平台清明商機即將邁入高峰，且有鑒於現代人工作忙碌，因此多強調一站式購足，其中網購平台的祭祖供品紙紮造型繁多，從基本的服裝、化妝品，甚至流行遊戲都有，而超市也備妥箱購飲料、水商品，以及掃墓需要用到的線香、金紙都有。

此外，針對明日上班族的補班日，網購平台和飲品業者也紛紛祭出超低優惠和買一送一活動，要讓大家補班也不憂鬱。

樂天市場觀察發現，上班族們日常工作繁忙，都會選擇藉由網路購買祭祀用品，近來已帶動站上相關用品銷量較上月攀升四成。進一步從下單量分析發現，近年來紙紮用品造型繁多，吸引越來越多人選購新潮紙紮商品作為帶給祖先的掃墓伴手禮。

露天拍賣也發現不同以往清明流行紙紮豪宅、名車，今年紙紮商品趨勢為「3C電玩類紙紮」當道，囊括時下熱賣的iPhone X、Apple watch、iPad和MacBook等全系列3C商品套組（含充電線、轉接頭），連夯翻天的任天堂遊戲機Swith和遊戲片也有紙紮，仿真程度直逼實品，讓人嘖嘖稱奇。

搶攻清明連假商機，頂好超市則是祭出兩大策略，策略一是「清明祭祖懶人包」，有CP值破表零嘴組合、近20款箱購飲料及水商品，就連掃墓需要用到的線香、金紙都貼心備齊，一站式服務滿足懶人需求，預計將帶動來客數成長2~3成。策略二則是「連假限定享樂包」，主推冷凍水餃及泡麵75折優惠。

而針對明日上班族補班，全台丹堤咖啡門市推出全飲品買一送一的咖啡分享日活動。

同時，Yahoo奇摩月光節也將在明日補班日當天，推出四檔免費領折價券活動，只要消費者在明日的10:00、12:00、15:00、18:00這四個時段內，進入購物中心領券中心領取限量333券（單品滿1,000可折抵），數量有限。另外，還有3月31日的一日限定，只要在超級商城消費滿1,000元以上，就可以登記抽333超贈點。

現代人生活忙碌，清明掃墓採買也講求方便和效率，頂好超市推出CP值破表的零嘴組合。...
現代人生活忙碌，清明掃墓採買也講求方便和效率，頂好超市推出CP值破表的零嘴組合。 圖／頂好提供
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