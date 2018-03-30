2019世界飛安高峰會 明年11月4日台北登場

2018-03-30 11:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



交通部政務次長兼航發會董事長王國材今（30）日與美國世界飛安基金會（Flight Safety Foundation）副總裁Mark Millam舉辦合作簽署儀式，共同宣布2019年世界飛安高峰會（International Air Safety Summit）於明年11月4日至6日在台北市舉辦。

王國材表示，世界飛安基金會成立於1947年，至今已有71年，是國際上歷史相當悠久的非政府組織，會員從個人到公司皆有，現會員來自全世界150個國家。國內包括民航局、飛安會、飛安基金會、華航、長榮和遠東都是該組織的會員，它們的工作項目除了發布飛安資料、刊行雜誌，每年更在全球各地籌辦高峰會討論飛安議題，今年第71屆將在美國西雅圖登場，台灣則是接續第72屆。

王國材指出，國內民航之產、官、學、研與來自全球在飛安領域，學有專精、擁有豐富經驗之專家進行深入廣泛的交流，有助於國內民航在航空法規、民航政策、飛航作業、航機維修、人因工程及安全管理等相關飛安議題的了解及後續研究動機之激發。

王國材說，世界飛安基金會每年所舉辦的世界飛安高峰會（IASS）已有70年的傳統，其會議議程針對全球迫切的飛安挑戰及關切的議題，安排專家、學者提出相關的研究報告及具體可行的解決方案，做為各國飛安改善的參考依據。

他表示，台灣地處亞太地區重要關鍵位置，根據桃園機場公司的統計，去年的客運量已到達4,488萬人次，代表著台灣已經打進大聯盟，人次持續成長的成績單亮麗，但飛安零容忍是我們追求的唯一目標與價值。

世界飛安高峰會已成為航空產業人員了解國際趨勢的重要平台，明年的高峰會仍以強化飛安為主軸，討論的議題從安全、人員訓練、管理策略、實用方案到人為因素等，層面相當廣泛，國際飛安專家也會分享經驗，力求提升飛安與促進國際交流。明年預期將有來自全球50個國家，350至400位產、官、學界代表與會。

Mark Millam表示，世界飛安基金會每年舉辦世界飛安高峰會，每年有數百位國際飛安專家與會交換意見，提出新方向降低日後風險。亞太地區長久以來都是驅動航空業界成長的龍頭，非常適合舉辦2019年世界飛安高峰會，感謝航發會與促成這件美事的航空業界夥伴，期待明年的活動能夠成為航空業界的盛會。

她指出，去年是商用航空記錄中最安全的一年，全球皆無商用噴射客機乘客死亡事故，非常了不起。

但今年還在第一季卻已經發生三起失事死亡事故：Saratov航空 An-148於2月11日墜毀71人死亡；一周後伊朗Aseman 航空一架 ATR 72失事66人死亡；3月12日孟加拉US-Bangla 航空一架Dash 8墜毀51人死亡。