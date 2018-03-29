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伊萊克斯大師系列母親節應戰 小家電目標年增三成

2018-03-29 23:37經濟日報 記者張義宮╱即時報導

瑞典精品家電大廠伊萊克斯（Electrolux）推出「大師系列」迎接上半年最大的母親節商機，目標2018年小家電年成長三成；智能調理果汁機銷售數量可望成長四倍；掃地機器人新色帶勁預估搶攻四成高階機種市佔率。

大師系列雙明星「智能調理果汁機」、「專業級手持式攪拌棒」，可讓料理變得輕鬆完美。

人氣明星商品當屬智能調理果汁機，特色的獨家黃金10度傾角與4D立體攪拌科技，不僅能提升食材攪打效率，避免氧化升溫，EM6鈦合金刀組擁有高硬度、高強度，耐刮磨、抗腐蝕等優點，精密計算六向刀片角度搭配刀片移心設計有效擊碎各種硬度的食材，水果可整顆直接放入攪打無須切塊。

此外，大師系列專業級手持式攪拌棒的獨家9段速調整，可依據不同食材及目的自行選擇段數，LED高質感白光可清楚看見食材處理狀態，貼心照顧到每個使用細節，人體工學的握把設計搭配上獨家傾角放置架，更讓擺設也能成為廚房目光焦點的精品。

伊萊克斯台灣與香港總經理余倩梅表示，大師系列深受料理愛好者與星級名廚的喜愛，今年更獲得法國藍帶廚藝學院的一致推薦，預料業績可望成長四倍。而去年在台重磅上市的PURE i9型動機器人，曾創下首批新品兩個月內銷售一空之佳績，今年伊萊克斯趁勝追擊，3月推出全新新色「極勁黑」，目標搶下高階 (2萬5,000元以上價格帶)掃地機器人四成市佔率。

伊萊克斯預估今年在清潔與廚房家電重點商品的雙強買氣帶動下，整體業績將成長三成以上，未來將持續提供更優質的商品體驗感受，期許讓更多使用者一試即成為主顧。

伊萊克斯為迎接母親節，看好上半年最大家電市場需求，29日起推出母親節優惠，即日起至5月25日止，至全台百貨通路購買伊萊克斯指定商品，最高還能獲得價值5,290元的美式咖啡機好禮，購買大師系列「智能調理果汁機」更可獲得伊萊克斯嚴選藍帶料理水果禮盒及食譜書，搭配百貨周年慶單筆消費滿5,000元再送500元禮券。

伊萊克斯大師系列母親節智能應戰， 2018年小家電目標成長三成。記者張義宮／攝影
伊萊克斯大師系列母親節智能應戰， 2018年小家電目標成長三成。記者張義宮／攝影
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