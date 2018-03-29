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學測5萬人不到40級分 李家同：補救教學喊假的！

潤泰新董事長簡滄圳：台灣住宅進入垂直微型城市發展

2018-03-29 21:42經濟日報 記者陳美玲╱即時報導

潤泰新董事長簡滄圳29日在垂直微型城市國際論壇記者會中表示，高齡少子化是很重要的課題，尤其2010年之後進入死亡交叉，認為未來住宅開發將朝軌道經濟的垂直微型城市發展，像是「潤泰京采」連結捷運、商場、辦公室或住宅的開發案，將是未來趨勢，因此集團推案也將朝此趨勢布局。

以今年來說，除了「潤泰京采」持續銷售外，簡滄圳表示，位於松山二店的地上權案「潤泰代官山」也是符合垂直微型城市的新案，該案總戶數約99戶、坪數約12坪將在今年公開，惟新案是70年地上權案，接下來價格將是市場行情的七折左右，也是公司首筆自建自售案。

簡滄圳指出，除了「潤泰代官山」外，今年也將推出北投「潤泰奇岩」，新案預計四月推出，還有「潤泰雙子星」規劃第3季登場，三大新案合計總銷約百億元。

潤泰新旗下CITYLINK商場今日正式開出第四家捷運內湖店，並引進全球20大最美書店「TSUTAYA BOOKSTORE」，以及台灣首家WIRED CHAYA茶屋進駐；他強調，去年松山、南港商場年營收達33、34億元，且年成長率超過二成，顯示只要商場做出差異化，即使沒有做滿千送百的活動，依然受消費者青睞

潤泰新董事長簡滄圳(中)今日在垂直微型城市國際論壇記者會中表示，高齡少子化是很重...
潤泰新董事長簡滄圳(中)今日在垂直微型城市國際論壇記者會中表示，高齡少子化是很重要的課題，認為未來住宅開發將朝軌道經濟的垂直微型城市發展，像是「潤泰京采」連結捷運內湖站、CITYLINK商場、辦公室或住宅的開發案，將是未來趨勢。全球最美的20間書店之一「TSUTAYA BOOKSTORE」社長中西一雄(左)、 CAFE COMPANY社長楠本修二郎(右)共同參加論壇。陳美玲/攝影
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地上權潤泰新捷運

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