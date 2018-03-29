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宏都拉斯精選咖啡 高鐵上喝得到

2018-03-29 20:38經濟日報 記者韓化宇╱即時報導

台灣高鐵公司為提供旅客多元化、優質的飲品選擇，與台糖公司合作，自4月起，每月1至7日於高鐵車廂推出限量熱飲—「台糖宏都拉斯高地小農咖啡」，歡迎旅客把握機會選購、品嚐。

在高速移動的高鐵列車上，享受一杯經「美國精品咖啡協會」（SCAA）認證的頂級咖啡，讓味蕾洋溢紮實、醇厚並帶有清淡果香的口感，在咖啡香氣中，讓高鐵旅程更添美好。

台灣高鐵公司表示，「台糖宏都拉斯高地小農咖啡」每月1至7日透過推車於高鐵標準車廂販售，每杯售價新台幣50元，另提供商務車廂旅客免費享用；其他日期則繼續供應現有之義大利illy品牌咖啡。

位於中美洲的宏都拉斯，擁有肥沃的火山灰土壤及良好的氣候條件，翠綠的溫帶雨林及高海拔生長環境，是全世界絕佳的咖啡產地；「台糖宏都拉斯高地小農咖啡」選用產自宏國山塔芭芭拉（Santa Barbara）山區，海拔1200到1500公尺、鄰近馬雅文明古城的咖啡豆。口感圓潤、富有層次，並帶有溫和果香甘甜及微酸氣息，值得旅客細細鑑賞。

此外，本次選用的咖啡豆是由宏國小農以不砍樹，不使用化學肥料及殺蟲劑的有機方式栽培，運用咖啡殘渣製成有機肥料，生產過程保護自然環境並維持當地的生物多樣性。

選擇「台糖宏都拉斯高地小農咖啡」，不僅享受高品質的頂級咖啡，更兼具環保、永續意義。歡迎旅客自4月起，把握每月1至7日選購嚐鮮，透過香醇咖啡遙想馬雅文明，為旅途更添美好回憶。

位於中美洲的宏都拉斯，擁有肥沃的火山灰土壤及良好的氣候條件，翠綠的溫帶雨林及高海...
位於中美洲的宏都拉斯，擁有肥沃的火山灰土壤及良好的氣候條件，翠綠的溫帶雨林及高海拔生長環境，是全世界絕佳的咖啡產地。台灣高鐵／提供
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台灣高鐵公司自4月起，每月1至7日於高鐵車廂推出限量熱飲—「台糖宏都拉斯高地小農...
台灣高鐵公司自4月起，每月1至7日於高鐵車廂推出限量熱飲—「台糖宏都拉斯高地小農咖啡」，歡迎旅客把握機會選購、品嚐。台灣高鐵／提供
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