全家不推無人商店 用科技讓店員更輕鬆

2018-03-29 14:09 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



走進全家，智慧小小店長Robo為消費者做店舖和商品導覽。 圖／全家便利商店提供 分享 facebook 相較於全球零售業興起的「無人店」風潮，全家的科技概念店著眼運用科技解決問題，讓店員工作更輕鬆，而非取代人力。全家表示，科技概念店的推出目的是打造一個平台更開放、店員更輕鬆、店舖更有趣的「全家」。

全家表示，對超商店員來說，科技概念店運用科技設備結合流程改造，透過數位轉型打造更友善、智能的店鋪，包括訂購、進貨、驗貨、陳列、店務管理分別以自動訂購、智能EC驗收、物流到店即時通、電子貨架標籤與IoT設備監控等科技項目，可大幅減輕店舖勞務負擔。

全家科技概念店此次在第一階段共導入17項科技設備測試，運用技術包括IoT物聯網、大數據、AI人工智慧及 RFID 無線射頻、 NFC 近場通訊、區塊鏈、映像通訊等。

全家便利商店董事長葉榮廷表示，新零售的布局希望做到超商就在消費者的手上，透過科技技術的加乘、流程改善及大數據的應用，為消費者打造虛實無藩籬的購物體驗，是內部數位轉型的終極目標。

葉榮廷表示，全家早就打破通路思維邁入服務產業，因此更積極投入數位轉型。未來，除了將科技概念店中測試效益好的成功項目模式導入店舖外，也積極展開跨領域合作，希望超商發揮共享平台效益，成為新科技運用的先行平台。