北台去年推案王出爐！寶佳中斷連霸、遠雄重返第一

2018-03-29 11:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 游智文 ╱即時報導



據住展雜誌統計，北台灣2017年推案量十大建商出現變化，寶佳落入第二，中斷連霸，新推案王為遠雄集團，其他分別是潤泰創新國際、泰舍實業、中悅機構、立信機構、茂德機構、久泰建設、冠德建設與三福開發。

住展雜誌企研室經理何世昌指出，房市景氣仍混沌不明，各家建商推案策略改弦易轍，導致推案量排行榜出現重大變化。

排名第一的遠雄集團，曾在2007年成為十大建商之冠，去年新案量達470億元，較前年大增300億元，年增幅約174％，在睽違近十年後，再次重返第一名。

已連續八年稱霸北台灣的寶佳機構，去年推案量359.4億元，雖較前年增加近20億元，仍不敵遠雄建設，落居第二名。雖然寶佳案量居第二，但若以建案數量來說，寶佳新建案數量高達30幾個，遍及新北市與桃、竹各行政區。

潤泰創新國際，去年新案量達240億元排名第三，指標案包括松山「潤泰敦峰」、新莊「潤泰峰盛」，去年潤泰新所推出的建案，都不走主流讓利路線，是少數堅持賣高價的業者。

第四名的泰舍實業歷年推案量有限，但去年新莊「泰舍至善元」量體高達220億元，是新北市案量最大的都更案。

第五名的中悅機構，是新北與桃、竹知名的豪宅建商，去年新案量體達190億元，較前年大增逾百億以上。自從房市進入買方市場後，多數豪宅建商都轉攻小宅市場或縮小房子坪數，但中悅是少數堅持推百坪以上房型的建商，在房市中獨樹一幟。

何世昌分析，去年十大建商排行有二大特色，一是進榜的新面孔多，如三福、久泰、立信與泰舍，主要都是大台北在地建商；二來是上市櫃建商僅有遠雄、潤泰新與冠德等三家，顯示上市櫃建商推案態度與對房市後市相對保守，或者離開北台灣轉戰中、南部。