思考方塊／打好基礎

2018-03-29 01:02 經濟日報 張俊鴻



這幾年，因為地震倒塌的大樓幾乎都是樑柱的問題，樑柱穩固的大樓通常都比較耐震，不至於輕易倒塌。

一般人在家裡，因為裝潢的關係看不到樑柱，在地下室就一覽無遺。而住家的裝潢會因應需求的不同設計，幾乎每家都不相同。但在地下室所看到的樑柱，不論形狀、大小、長度、寬距就沒有什麼不同了。

所以說：「需求不會相同、架構不會不同。」

資訊系統的架構設計，跟建築的結構設計並沒有兩樣。架構是非常重要的，一個設計良好的資訊系統架構，可以因應業務需求的變化進行調整；而架構不好的系統，通常會因為需求的些許改變，就難以維護，甚至無法因應，需要打掉重練。

資訊系統架構規劃設計，需要考量場景，包括外在的環境、內在的基礎條件、所需的資源、所要達成的結果、及經週衡量所定下的策略。實務上，場景需要轉化為資訊系統概述、目標與作業範圍等。

至於資訊系統的架構，可以概分為五種：

1.組織架構：以組織架構為主軸，組織及人員執行業務所形成的角色與作業關係。

2.資料架構：這是資訊系統最重要的樑柱，需要建立作業代碼、詮釋資料、資料個體、個體關係等，可以用資料模型方式來描繪。

3.流程架構：可分為兩個層次，以單位或人員為單元來描繪的稱為概要流程，以作業項目來描繪的則稱為細部流程。流程性質可分為營運、管理與支援三種形式。

4.功能架構：也可稱為軟體架構，描繪系統功能模組之層次與關係。

5.產品與服務架構：以客戶或使用者為主軸，產品與服務所構成之報表、畫面（頁面）及操作動線之關係。

這五種架構為組合單元，非獨立存在，還需要考慮架構間相互關聯或關係，就像樑柱接合一樣，如資料架構與功能架構、產品架構與資料架構、組織架構與流程架構等之關聯。

資訊系統架構及關聯通常以清單、樹狀圖、程序圖、網狀圖、矩陣等視圖來表示。一個資訊系統最重要的是架構，就如同建築的結構一樣，不容易被看到，但是要很實在；需求如同裝潢一樣，經常都會被使用者用到或看到，但不容易因應需求的變化。

要規劃一個長遠、穩固、且能因應組織需求變化的資訊系統，就從重視系統架構設計開始，因為沒有好的系統架構就無法因應未來作業的變化與彈性。

（作者是資深資訊主管）