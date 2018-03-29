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青年創業／曾威翰創意料理 迷住大老闆

2018-03-29 01:01經濟日報 高行

中保集團旗下棧餐廳的總經理曾威翰認為，要做就要和別人不一樣的」，選擇從難度最高的...
中保集團旗下棧餐廳的總經理曾威翰認為，要做就要和別人不一樣的」，選擇從難度最高的炭火料理做起。 棧餐廳╱提供
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融合美義式的休閒餐廳近年如雨後春筍冒出，儼然進入戰國時代，中保集團旗下棧餐廳的總經理曾威翰所領軍的棧F.M.L.cafe，憑藉獨樹一格的直火碳烤及創意料理殺出重圍，在首善之都台北掀起旋風，首家創業店一年內損平，第二年營業額幾乎再翻一倍。第二家店則以空間布置成為IG（Instagram）打卡拍照熱點，再創佳績。

善用社群 成IG打卡熱點

曾威翰的無窮創意為自己的創業夢想開出一條路，也被中保集團總裁林孝信相中，出手併購納入旗下，未來將藉集團的雄厚資源，將他的美食理念散布全台。

踏入位在大直的棧F.M.L.cafe，空間布置讓人眼睛一亮，主打的炭火料理，從排餐、前菜、甜點到各式飲品，每道料理都與眾不同，看的到、吃的到曾威翰匠心獨具的巧思。

這家店今年3月才開幕，是他精心打造的第二家餐廳，除了承襲首家位於中山北路的創業店的料理風格，憑著創意料理打響名號之外，曾威翰觀察到IG的流行，特別打造讓消費者很好拍照打卡的浪漫空間，果然頗受好評，棧餐廳也在Casual Dine（休閒餐廳）業界占據一席之地。

談起創業緣由，今年35歲的曾威翰娓娓道來。他說自己是小留學生，國中時被送到加拿大唸書，未找到人生目標前幾乎唸遍當地大學所有熱門科系，直到審視自己內心，從小就對料理有濃厚興趣的他，不顧父母反對，毅然轉讀加國頗富盛名的皇家旅館管理學院（IHMC），開始追夢。

特色料理 老饕也成主顧

由於找到自身興趣，曾威翰火力全開，短短九個月時間就完成四年制課程，早上上課，下午到石板燒餐廳實習，晚上則在Holiday INN打理客房餐飲，一天睡不到三小時，正因為有了這股拚勁，讓他快速累積管理知識和實務經驗，奠定創業的基本功。

曾威翰畢業後回到台灣，眼見國內愈來愈多打著美式旗號的休閒餐廳冒出頭，強調C/P值的消費文化讓市場競爭白熱化，而自認血液中流著叛逆性格的他，仍決定放手一搏，且「要做就要和別人不一樣的」，選擇從難度最高的炭火料理做起。

他解釋，炭火是很直接的傳導模式，對食材無法做到平均受熱，很難以人力控制，儘管有其難度，卻也讓料理充滿變化，吃得出各種層次所展現的風味。

在他的餐廳裡，由於是炭火創作，客人對牛排無法選擇熟度，但總能挑動客人的味蕾，這正是他和團隊展現的功力所在，不僅在主餐下足功夫，配菜、甜點、飲料上也是絞盡腦汁，創造獨一無二的特色，即使是最平常不過的薯條也能玩出新意。

獨創巧思 納入中保旗下

這些年創造出數百道料理的曾威翰笑著說，他腦袋隨時都在轉，創意的火花來自不同元素的結合和不怕失敗的堅持，酷愛美國NBA職籃的他，總以費城76人隊作為人生座右銘，該隊有好幾年都因球員受傷導致戰績吊車尾，但每年都打出「Trust the process」口號，今年終於得以進入季後賽。曾威翰認為，所有堅持都是必經的過程，但如果不付出、不努力，絕對無法享受到成功的果實。

在曾威翰首家棧餐廳打響名號後，因緣際會下，身為老饕級的產業大老林孝信一試成主顧，更相中他勇於創新、築夢踏實的特質，將棧餐廳納入中保集團，曾威翰也換了身分，不但打理集團餐飲事業，更將結合「中保無限＋」布局，將創意好料理推展到全台各角落。

創意料理創業中保

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