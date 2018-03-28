台商善養麝香貓 成印尼咖啡大王

2018-03-28 22:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃文奇 ╱即時報導



台商柯氏集團旗下的「金色百林莊園」在印尼第二大城萬隆栽植、生產聞名全球的「麝香貓咖啡」，目前是印尼第一大麝香貓咖啡出口商，而第一大出口國就是台灣，其次是美國、大陸等。金色百林莊園董事長柯百庠表示，一公斤的麝香貓咖啡生豆可以賣到2萬元，經濟價值驚人。

外貿協會董事長黃志芳領軍的第二屆「印尼台灣形象展」，此次率團拜訪在印尼第二大城萬隆的台商，其中，柯氏集團在印尼萬隆耕耘30餘年，產業別橫跨紡織、貿易與農業及咖啡豆生產與出口，而該公司所生產的麝香貓咖啡，也被印尼政府指定為國宴飲品與元首國家（伴手）禮品。

據了解，麝香貓俗稱香貓、麝貓，其棲地除了東南亞，還有撒哈拉沙漠以南的非洲，這種動物外觀有著像猴子一樣的長尾巴、像浣熊一樣的臉部花紋。麝香貓除了吃咖啡果實、芒果等水果類以外，還會吃昆蟲和小型爬蟲類。

由於麝香貓喜歡以咖啡豆為食，而其體內的消化酵素會改變咖啡豆裡蛋白質的結構，能除去其中的一些酸味，讓咖啡更順口。有研究指出，往年麝香貓在印尼會侵襲商業果園，常被當地人視為有害動物，而近百年來麝香貓咖啡產業的蓬勃發長反而促使當地人保護麝香貓。

為了保護麝香貓，也讓咖啡生產更順利，柯百庠指出，金色百林莊園是全印尼唯二被官方認定，以健康、人道的方式生產麝香貓咖啡的廠商，因此還特別發給榮譽證書，也連年獲得印尼「最佳咖啡莊園」獎項。

過去外界對麝香貓咖啡多有負面觀感，柯百庠指出，某些不肖廠商為了生產咖啡而以不人道的手段養殖，因此「虐貓」的傳聞不斷，他強調，這些負面新聞反而成了金色百林莊園優勢。金色百林莊園養殖的方法是，讓麝香貓先吃一般水果等主食，而把咖啡豆作為「點心」，因此產出的咖啡豆量少但質精。

但也因麝香貓咖啡的名氣太大，還有不少咖啡商甚至用大象、猴子等動物作為生產工具，但都比不上麝香貓咖啡具有經濟價值。柯百庠表示，目前金色百林莊園的麝香貓咖啡與華航合作，在飛機上銷售，每包可以賣到台幣5,000元，還是讓喜歡的人趨之若鶩。