連鎖效應／站在顧客角度 構思新商品

2018-03-29 01:02 經濟日報 李培芬



每一年企業都投入大量資源用於開發新產品，透過線上線下通路，進行各顯神通的商品銷售活動，這是通路存在的價值，讓顧客適時、適地、適量的購買到商品。

但顧客究竟需要的是什麼？可能連顧客自己都說不清楚，昨天還暢銷的商品，今天就乏人問津，在混沌之中，業者啟動一次次知曉投入卻不知回收的循環，其實解答或許就在自己的投入之中。

兩位紐約醫生合著一本身體導覽手冊，在台灣由天下文化出版，書名是YOU，其中談及男女用腦表現各異，男人的腦主要是用來解決問題，而女人的腦則擅長橫向思考。

因此導致購物行為的不同，男人上街購物時，想買某樣東西，於是走進店裡找到東西付帳離去；女人上街購物喜歡到處逛評估商品，比較分析一番，當她們步出店門時，買了許多東西，但購物清單上的一件也沒買。

此次專程到東京看日本國際食品展，一如既往跳過台灣食品展也看得到的國際區，專攻日本食品展區。

日本業界對食品的功力，從「豆腐」就可看出差異，同樣是再平常也不過的食材，透過不同的工藝表現，有獨鍾一味做到極致；也有揉和百味，呈現超過百種豆腐，匠人精神傳達無遺。

一碗「清湯」也令人驚艷，透過各式昆布、鰹魚片、或是柴魚片所煮出的清湯，碗碗盛來都是令人感動的好滋味，只因為對於選材的重視。

無庸置疑這是一個包裝的年代！透過包裝驅動好奇心，嘗鮮的結果大多是踩雷。對照藝人或網紅開的店，也多以風光開場、失敗收場，究其原因也只是「本質」而已，回歸本質，第一次上門靠包裝，做成主顧客、忠誠消費靠本質！

再熱情的粉絲，心中也有一把尺。

從43屆日本食品展中另一個學習，就是關注目標客戶（TA/Target Audience），展中有兩項授獎，一是舉辦11屆的女子美食獎，另一項是舉辦五屆，主要針對進口酒所舉辦的女性酒選獎，兩個獎項都遴選女性品鑑員，透過試吃試飲活動，篩選出得獎產品，分別介紹如下：

一、Foodex美食女子獎：以參展產品為對象，分主食、甜品、飲料、媽媽的愛四個主題來評選，所有評審都是20至40歲的女性，集合職人、消費者代表、專業採購者和重視食品教育的母子，以八項標準挑選商品，連活動代言人也請來日本人氣女星朝比奈彩擔任，每一項都會選出一個年度大賞，成為展場中的焦點。

二、「櫻花」女性酒選賞：邀請510名酒業女性專家，針對來自33個國家的4,342支酒進行品鑑，選出2,014支好酒，分別授予鑽賞、雙金、金賞和銀賞，同時針對包括中華料理在內的亞洲食物，挑選出適合搭配的酒品，也選出最佳酒標設計獎，並在展中設有專區可現場試飲。

此兩個獎項與食品展同台呈現，放大了女性消費者的觀點與聲量，給予企業開發商品時更多的女性視角，從女性顧客需求切入，發現女性更能從家人健康和社會美善的角度來選擇商品。

透過紐約醫師的見解，印證女性消費者更容易感性購買，同時也更喜歡比較分析，85%的家庭消費，掌握在女性消費者手中，如何站在顧客的角度去思考未來商品，是商品質量之外，另外一條開發之路。

（作者是行政院勞動部就業安定基金審議委員、台灣服務業發展協會總顧問）