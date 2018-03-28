美麗華進駐 淡海新市鎮終於有影城了！

2018-03-28 21:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美玲 ╱即時報導



淡海新市鎮有影城了；美麗華影城董事長黃世杰及宏泰人壽董事長魯奐毅今（28）日舉行記者會共同宣布，「淡海美麗新廣場進駐淡海新市鎮，美麗華淡海影城預計於今年第4季開幕。」

魯奐毅表示，宏泰人壽在淡海新市鎮擁有4.1萬坪土地，其中2萬坪已完成開發並推出「海洋都心一期」、「海洋都心二期」、「海洋都心三期」系列個案，且三大案平均銷售率超過8、9成以上；據悉，三期開發總銷售金額高達241億元（不含店面），宏泰人壽分回179億元，其中一期為宏泰人壽與興富發建設合作，二期和三期為達欣工程、宏泰人壽、宏盛建設以及愛山林共同投資。

宏泰人壽與美麗華影城今日下午舉行記者會，雙方董事長親自出席；黃世杰表示，美麗新廣場位於新市五路三段及義山路二段交叉口、正對建案「海洋都心」，雙方將合作攜手打造未來淡水人娛樂、休閒的地點。

他說，除了美麗華淡海影城外，商場部分也會針對地區特性規劃有別於都市型商場的內容，例如考量淡海多是年輕家庭，因此將強調餐飲、生活、家庭、家居生活需求等。

魯奐毅指出，據新北市民政局最新的統計，淡水人口在2016年12月至2017年12月增加了3,832人，是全新北市人口成長最多的行政區。設籍淡海新市鎮的人口目前已達2.26萬人，若淡海新市鎮第一期全數開發，再加上周遭八里、三芝及淡水區域人口數，就將超過50萬人，認為淡海新市鎮的商業發展不可限量。