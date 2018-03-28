達爾膚策略調整見成效 估大陸市場續成長

2018-03-28 19:52 中央社 台北28日電



達爾膚董事長吳奕叡表示，去年下半年進行策略調整，將回歸聚焦既有核心價值，已見到成效，預估今年大陸市場持續成長，第2季起營運就可望重回雙位數成長。

達爾膚今天召開業績發表會，吳奕叡表示，過去2年海外市場的進展不如預期，不過在內部組織策略調整後，將擴大研發能量，重新聚焦基本核心價值，加重研發能量，回到品牌及效能優勢的初衷，並以擴大單點的營業額為主軸。

吳奕叡預估今年整體營運目標可望回到2016年水準，其中台灣初估會有10%左右成長，大陸市場成長目標為30-40%，尤其大陸虛擬成長動能最大，不過隨著大陸營業額比重越大費用率會跟著拉高。台灣將採取保守行銷，整體費用率大致可維持，毛利率可望優於2017年。

達爾膚2017年合併營收9.37億元，衰退18.6%，主要自第2季起受台灣零售市場低迷及陸客來台人數減少，影響台灣整體藥妝通路業績表現不如預期，通路商進貨相對保守，促使台灣業績表現不佳，下半年調整策略，營收呈現回穩，在大陸方面則同步擴大屈臣氏店點及線上通路佈局。

吳奕叡指出，台灣市場目前看來通路端的庫存消化已逐步回歸到健康正常的狀態，配合接下來的醫美週及母親節檔期，預期第2季開始營收年增率就有機會回到雙位數成長。

2017年大陸市場營收貢獻約新台幣2.7億元，營收占比自2014年的2%一路持續成長至2017年的28%，台灣實體通路的占比則滑落至54%。達爾膚預估大陸市場仍將會是今年營運成長主要動能。