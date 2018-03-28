親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
收益成長專區
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

前助理控剝削 蔡宜珊：非現任民代 不適勞基法

獨／遭爆與林志玲在峇里島結婚？ 言承旭揭密真實地點

達爾膚策略調整見成效 估大陸市場續成長

2018-03-28 19:52中央社 台北28日電

達爾膚董事長吳奕叡表示，去年下半年進行策略調整，將回歸聚焦既有核心價值，已見到成效，預估今年大陸市場持續成長，第2季起營運就可望重回雙位數成長。

達爾膚今天召開業績發表會，吳奕叡表示，過去2年海外市場的進展不如預期，不過在內部組織策略調整後，將擴大研發能量，重新聚焦基本核心價值，加重研發能量，回到品牌及效能優勢的初衷，並以擴大單點的營業額為主軸。

吳奕叡預估今年整體營運目標可望回到2016年水準，其中台灣初估會有10%左右成長，大陸市場成長目標為30-40%，尤其大陸虛擬成長動能最大，不過隨著大陸營業額比重越大費用率會跟著拉高。台灣將採取保守行銷，整體費用率大致可維持，毛利率可望優於2017年。

達爾膚2017年合併營收9.37億元，衰退18.6%，主要自第2季起受台灣零售市場低迷及陸客來台人數減少，影響台灣整體藥妝通路業績表現不如預期，通路商進貨相對保守，促使台灣業績表現不佳，下半年調整策略，營收呈現回穩，在大陸方面則同步擴大屈臣氏店點及線上通路佈局。

吳奕叡指出，台灣市場目前看來通路端的庫存消化已逐步回歸到健康正常的狀態，配合接下來的醫美週及母親節檔期，預期第2季開始營收年增率就有機會回到雙位數成長。

2017年大陸市場營收貢獻約新台幣2.7億元，營收占比自2014年的2%一路持續成長至2017年的28%，台灣實體通路的占比則滑落至54%。達爾膚預估大陸市場仍將會是今年營運成長主要動能。

營收達爾膚

相關新聞

頂新持股轉手 台北101：尚未完成交割

2018-03-28 14:31

京華城賣地求現 喊價五百億元

2018-03-28 16:16

台北101跨足高端旅遊 五天四夜日本團要價30萬元

2018-03-28 13:10

這間飯店強調 絕不引進機器人取代人力

2018-03-28 15:28

生技中心三箭齊發 台灣拚亞太生醫重鎮

2018-03-28 14:37

三菱重工拚風電 在台簽備忘錄

2018-03-28 14:37

台灣首家 亞都麗緻導入iPad管理

2018-03-28 14:37

不畏強震、深耕花蓮 君達打造香草度假酒店

2018-03-28 14:17

你快樂嗎？ 這家芬蘭公司用 3 招讓客戶回饋變得更容易

2018-03-28 13:59

海龍離岸風力計畫開發商 與星能簽署合作意向書

2018-03-28 13:11

上緯新能源與西門子歌美颯 簽署離岸風機合作備忘錄

2018-03-28 12:16

日月光幼兒園動土 可照顧300名日月光寶寶

2018-03-28 11:38

商用不動產投資冷到爆！ 首季僅25億元調查以來新低

2018-03-28 10:10

賣膠囊咖啡也有平台經濟？ 看Keurig如何崛起成美第三大飲料集團

2018-03-28 07:04

長照點線面／從協助失智君得到智慧

2018-03-28 04:37

古書今贏／無因助人 累積善緣

2018-03-28 04:37

對岸大咖 來台搶拍賣商機

2018-03-28 01:12

張大千和趙無極有何魅力 拍出超預期價格

2018-03-28 01:12

張大千、趙無極畫作 市場追捧

2018-03-28 01:12

財經觀點／旅館業三低困境 創新才能生存

2018-03-28 00:57

創業之星／未來產房看新創 把握三關鍵

2018-03-28 00:22

新南向論壇／黃博怡：銀行業可三路助攻

2018-03-28 00:20

好書導讀／智城慧市大未來 帶動台灣產業進化

2018-03-28 00:09

雙B大戰 這款車台灣配額50輛已賣30台

2018-03-27 23:50

每小時日支費增60元 長榮勞資今協商

2018-03-27 18:23

印尼台灣形象展將登場 聚焦綠能智慧應用

2018-03-27 15:26

擔心房價崩盤急出售？現在出售可能不划算，怎麼活化房產才是當紅之道！

2018-03-27 14:45

中鋼董座：若無美中貿易戰 鋼鐵步旺季

2018-03-27 14:34

杏一：今年營運重回雙位數成長

2018-03-27 14:24

房市解凍／3大價量指標透先機 中南部買氣先回溫

2018-03-26 11:14

2018年房市存在哪些利空因素

2018-03-26 09:03

掌握關鍵零組件 台灣加速工業機器人布局

2018-03-23 11:41

旅行社南霸天紅海突圍 三招打造拳頭商品

2018-03-23 10:12

台灣快時尚王 不打折卻營收連增21年

2018-03-23 10:11

中租成長優預期 外資目標價上看125元

2018-03-19 10:19

從衛生紙搶購潮 看2018年房市的多與空

2018-03-16 08:40

「瓶蓋王」宏全做對三件事 用獅子軍團狂掃中國、非洲

2018-03-15 11:00

全台66%住宅未投保地震險！

2018-03-13 12:04

從星巴克小店員到路易莎創辦人 他的豪賭創業路

2018-03-09 10:07
看更多

熱門文章

李紀珠閃辭雙姝戰未完 公主再酸：壓力大才辭

2018-03-28 09:29

你家電費會漲嗎? 台電公布新電價級距表

2018-03-27 21:15

李紀珠辭新光金總座 友人：忍辱忍謗也夠了

2018-03-28 13:09

鴻海豪砸251億 收購網通品牌廠Belkin

2018-03-28 00:54

雙B大戰 這款車台灣配額50輛已賣30台

2018-03-27 23:50

台積進補 獨吞瑞薩訂單

2018-03-28 00:39

Belkin傳奇…從300萬到300億

2018-03-28 00:55

商用不動產投資冷到爆！ 首季僅25億元調查以來新低

2018-03-28 10:10

鴻海買Belkin…建漢、台揚扮要角

2018-03-28 00:56

美中貿易戰 張忠謀見美國商務部官員給意見

2018-03-28 11:31

輔導辦理營業登記造成雞排伯自殺？財長：間接因素

2018-03-28 09:29

你家每月用電千度嗎？ 下月起年增千元電費

2018-03-27 23:49

列報保費 須與要保人同戶

2018-03-28 01:09

中鋼宣布調薪3.5% 調幅為七年來最高

2018-03-28 18:18

工商用電漲3.46% 民生八成凍漲

2018-03-28 00:44

台積電四大平台 獨領風騷

2018-03-28 00:37

車主注意 使用牌照稅4月1日開徵

2018-03-28 06:04

汽機車牌照稅 4月開徵

2018-03-28 01:08

上市櫃獨董條件 研議放寬

2018-03-28 01:32

跨境電商落地繳稅 聲浪大

2018-03-28 01:09

全台三成保戶 將成風場股東

2018-03-28 00:50

賣膠囊咖啡也有平台經濟？ 看Keurig如何崛起成美第三大飲料集團

2018-03-28 07:04

美中貿易戰 華碩考慮美國製造

2018-03-28 12:52

勞檢擾民？ 許銘春要求勞檢員「不要官僚」

2018-03-28 12:00

雲林雞排伯之死 財政部：與查稅無關 會落實愛心辦稅

2018-03-28 13:35

兆豐銀 組織改造6月上線

2018-03-28 01:22

金管會：外資持股30% 須編英文財報

2018-03-28 01:32

和碩、英業達 沙盤推演貿易戰

2018-03-28 00:52

總統談貿易戰 政府有對策

2018-03-28 02:41

公股徵求委託書 不受規範

2018-03-28 01:32

這間飯店強調 絕不引進機器人取代人力

2018-03-28 15:28

明年起進入房貸還本期高峰期 房市賣壓湧現

2018-03-27 21:10

核二2號機併聯 估四天滿載

2018-03-28 00:49

左麗玲轉戰兆豐金 先蹲投信陽春董事

2018-03-28 00:58

台新金改選 金管會關注

2018-03-28 01:32

企業注意！ 今年勞檢目標6萬場次 歷年最高

2018-03-28 12:24

強贈來電答鈴?台灣之星聲明 立委所言與事實不符

2018-03-27 20:52

台企銀也採用事業群

2018-03-28 01:22

陸7秒完成人臉辨識 鄭貞茂：台灣由誰掌握技術？

2018-03-28 16:16

遠傳攻物聯網 徐旭東訂高標

2018-03-28 00:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top