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日商搶攻離岸風電 丸紅打頭陣

2018-03-28 19:52中央社 台北28日電

台灣綠電公司今天宣布，已經在日本取得1.5GW風場的日本丸紅株式會社，將共同開發彰化外海的海峽風場，總投資金額約新台幣865億元；風場融資計畫已有14家本土銀行有意加入，融資金額近500億元。

台灣綠電公司今天宣布，正式與日本丸紅株式會社合作，目前預計開發彰化外海的海峽風場，總裝置容量600MW，預計投資金額865億元，將由日本丸紅出資約30%，台灣綠電出資近50%，以及台灣汽電共生、天力離岸風電等共同投資開發。

台灣綠電總經理李建勳表示，日本丸紅在歐洲風場約有500MW以上的建置實績，並在日本取得1.5GW的開發容量，未來借重海事工程及船隊等特長，有望幫助台灣本土供應鏈共同前進日本拓展離岸風電市場，或是轉往韓國、東南亞等國家發展。

李建勳指出，目前風場規劃為600MW裝置容量，可能選用8MW或是9.5MW的風機規格，風機葉片將由全球前10大製造商天力提供，包括海纜、水下基礎、塔架等，幾乎都可以由台灣供應鏈自行製造。

目前與國內外超過20家銀行洽談融資合作意向，李建勳透露，已經有在地14家銀行願意投入將近新台幣500億元的融資額度；未來也考慮在長榮科技大學、高雄大學及海洋大學開設產業專班，培訓在職人才，協助彰化產業轉型，今天也開設台灣風電研究院，研發浮動式海上風機等相關技術。

今天海龍離岸風力開發商玉山能源及加拿大北陸能源與本土廠商星能簽署合作意向書，將由星能公司負責海龍的陸域變電站跟輸電系統工程，星能負責整合本土機電設備及施工廠商，未來在離岸風電產業期待實現更多在地化。

星能公司董事長蔡進發指出，星能為台灣汽電百分百持股子公司，在台灣有多年陸域輸變電統包工程，以及陸域風機運維工作實績與經驗，相關計畫將結合台機社、吉興工程、東元、大亞、華城及太平洋電纜，與彰鹿預拌廠、駿逸工程等彰化本地營建產業，增進產業在地化，並增加工作機會。

離岸風電綠電新台幣

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