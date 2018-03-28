台北101將成立旅行社 聚焦國內外高端旅遊

2018-03-28 18:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何秀玲 ╱即時報導



台北101今（28）日董事會通過去年財報，稅後純益21.3億元，獲利和前年相比為持平，每股稅後純益（EPS）為1.45元。台北101董事長周德宇表示，由於商場和大樓目前皆滿租，今年期跳脫實體空間限制的業務，啟動業外收入，不但將成立旅行社，邀請一般民眾和VIP參加旅遊行程，也會成為綠建築顧問，希望拚今年續創新高。

台北101總經理陳世明表示，2016年下半年起陸客明顯下滑，但在持續強化商品力、提升物業，並舉辦國際大型活動，也讓2016年獲利創歷史新高；2017年陸客少50萬人，換來東南亞和日韓旅客，但消費力沒有陸客高，整體退稅金額少13.6%，另外建築物邁入20年，維運成本以及設備汰換資本支出大幅增加，成長動能來自尊榮卡VIP消費，珠寶腕錶精品為大宗，使去年獲利能與前年相當。

由於台北101的商場和大樓皆滿租，周德宇說，由於台北101已連續兩年獲利在歷史高峰，在空間都滿載狀況下，需找下一個成長動能，不會只守在既有傳統業務，今年將發展業外收入。

台北101觀光旅遊事業處今年下半年將成立子公司，經營旅行社，聚焦國內外高端旅遊。國內部分，目前已與台東當地旅行社合作，4月將帶曾參加台北101夜宿、喜愛露營的客人到台東旅遊；國外則與日本近鐵旅行社合辦高端旅遊，5月首團將到2016年在日本舉辦的G7領袖高峰會相關景點，五天四夜30萬元團費，參加團員都是台北101的VIP，第一團已滿團。

大樓方面將推展綠建築顧問，也做物業管理諮詢，希望將台北101的經營經驗拿出來賣 ；商場則將做其他商場招商，並做品牌代理，另外，為方便更多國外旅客購物，台北101團隊成功找到改善退稅流程方式，國外旅客未來只需要出示護照掃描，即可透過自動退稅裝置完成退稅手續，此自動退稅裝置可在進一步退稅時，提供外籍旅客多樣促銷優惠，可望促使旅客再次消費，也期未來此專利裝置能商轉。