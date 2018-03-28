未獲利照發股息 亞都麗緻配0.2元

2018-03-28 18:19 經濟日報 記者 經濟日報 記者 韓化宇 ╱即時報導



亞都麗緻（5703）總經理徐儷萍今（28）日表示，台北亞都麗緻飯店去年6月展開翻修，導致部分客房無法銷售，使去年營收衰退，並出現虧損。今年5月預計完工，加上旗下餐廳天香樓獲米其林一星肯定，今年營收將比去年成長，力拼轉虧為盈。

雖然亞都麗緻去年未獲利，但上午董事會仍決議今年配發0.2元股利，與去年相同。亞都麗緻今天收在25元，跌0.15元。

徐儷萍指出，去年全年營收衰退，係因砸了2億元為台北亞都為102間客房進行翻修，預計今年5月初完工。翻修期間部分客房無法銷售，所以導致營收衰退及出現虧損。

徐儷萍表示，預計5月初整修完成後，營收動能將恢復。另一個好消息是，亞都麗緻餐旅集團旗下的「天香樓」天香樓獲頒米其林一星，令訂位數攀升。她強調，這二個利多因素，將使亞都麗緻今年營收恢復成長，力拼全年轉虧為盈。

亞都麗緻的主要客群為商務客，又以日本客占比35%最多。徐儷萍指出，去年東南亞、日本客都有成長，歐美客持平，陸客穩定下滑，最令人驚奇的是韓國客成長速度正在加快。

徐儷萍提醒，這幾年台灣蓋太多飯店，去年出現飯店求售潮、倒閉潮等，這些現象今年還是會發生。飯店要有獨特性，才能在廝殺競爭中存活下來。

亞都麗緻今天宣布，台北亞都麗緻大飯店及台中亞緻大飯店與蘋果電腦合作，於總計411間客房內全面導入蘋果平板電腦 iPad，整合房控系統、客房服務、食宿預訂及會員機制，創台灣飯店全面應用首例。