中鋼宣布調薪3.5% 調幅為七年來最高

2018-03-28 18:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳秉鍇 ╱即時報導



中鋼今日董事會通過今年調薪3.5%案，為連六年加薪，調幅並是近七年來最高，共有上萬名員工受惠，每人平均每月可加薪2,450元。

中鋼曾於2012年因營運欠佳一度凍漲薪資外，自2013年起年年加薪，若扣除2014年增加每人伙食津貼600元不算，每年實際調幅在2.2%至2.7%，今年3.5%的幅度，為七年來最大。

中鋼現有員工1.05萬人，以員工每月平均薪資約7萬元估算，每人平均每月可多領2,450元，保守估計中鋼一年人事費用將增加逾2.94億元。