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地牛翻身！宜蘭規模4.8地震 南澳震度3級

西藏路捷運公寓每坪309萬 捷運局協議價購好身價

2018-03-28 18:17經濟日報 記者郭及天╱即時報導

根據實價揭露最新資料顯示，台北市西藏路上共有四筆的透天與公寓交易案件，登載原因都是協議價購，且土地皆屬於捷運開發區，其中一筆公寓成交1.5億元，若以建物單坪價格計算每坪為309萬元，土地單價接近每坪240萬元，雖然都是老舊的建築，但受惠於捷運帶動，也成為另類身價不斐的捷運宅。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，該區應該是捷運開發區的捷十基地，此次揭露共有4筆的房屋交易，兩筆屬於老舊透天，兩筆則是公寓產品，4筆交易土地約94坪，土地每坪約248萬元，其中有一筆的公寓產品登錄的建坪價格每坪更達309萬元，由於近年土地改革之後，協議價購的土地都以市價交易，因此相對身價也往上反應許多。

根據相關開發資料顯示，為確保土地開發後原住戶居住品質、減少土地開發不確定性，以鼓勵民眾參與大眾捷運系統土地開發，計畫的捷運開發區之容積得予放寬，其中直接核給基準容積百分之五十之都市計畫獎勵，且F2有關都市計畫獎勵容積(F2)，全數由地主取得後參與分配；臺北市政府以主管機關身分不參與分配，對於參與開發的地主而言的確相當優惠。

另外，根據台北都會區大眾捷運系統開發所需土地協議價購優惠辦法，同意協議價購之原土地所有權人，可以申請以該基地開發完成之公有不動產抵付協議價購土地款；或領取協議價購土地款，申請優先承購、承租該基地開發完成之公有不動產，對於地主而言等於是跟政府一起參與合建。

捷運開發區

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