這間飯店強調 絕不引進機器人取代人力

2018-03-28 15:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 韓化宇 ╱即時報導



麗緻餐旅集團總經理徐儷萍今（28）日表示，全球飯店掀起2.0革命，導入人工智慧及機器人，來取代傳統人力，但亞都麗緻飯店重視的是人與人之間的互動，絕對不會為了節省人力成本，而引進高科技設備，讓員工失業。

麗緻餐旅集團今日舉行媒體春酒，徐儷萍表示，這幾年新科技與新思維的運用，為各行業產生很大改變，飯店也沒有置身事外。近五年飯店讓業者都在討論，什麼是飯店2.0？全球飯店業也掀起很多革命，比如導入企業資源管理系統、導入人工智慧，比如用機器人送報紙等。

徐儷萍強調，科技運用應是幫助從業人員工作更有效率，服務應講究人與人之間的互動，讓客人產生溫度與回憶，「所以我們不會買機器人來取代人力；或因為缺人而用高科技設備；絕不會用高科技設備，讓任何人失業！」

麗緻餐旅集團今日宣布，將在旗下台北亞都麗緻大飯店、台中亞緻大飯店二家直營飯店，為總共411間客房放置平板電腦iPad，供客人查詢飯店資訊、旅遊資訊甚至提供各種訂位服務等，不僅取代傳統紙本的客房指南，也藉由科技提升對客人的服務。

徐儷萍指出，傳統紙本的客房指南，是為了介紹飯店的設施給客人看，但客人多半不會看。飯店也會致給客人的信或促銷活動的印刷品，放置在客房內，但非常浪費紙張，一年要印數萬張紙。