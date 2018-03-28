上緯新能源與西門子歌美颯 簽署離岸風機合作備忘錄

2018-03-28 12:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 徐睦鈞 ╱即時報導



為達成政府2020年完成離岸風場520MW目標，上緯新能源本周與西門子歌美颯（Siemens Gamesa）簽署海能風電風機合作備忘錄。

海能風電（Formosa II）位於苗栗竹南外海、與海洋風電（Formosa I）相鄰，總發電容量為378MW。為達成2020年完工目標，上緯新能源與西門子歌美颯簽署海能風電風機合作備忘錄。西門子歌美颯為國際離岸風機領導供應商之一，海洋風電總發電容量為128MW，第一階段兩部4MW與第二階段二十部6MW皆採用西門子歌美颯風機。

上緯董事長蔡朝陽說，海能風電緊鄰我們的第一座風場海洋風電，上緯已掌握關鍵的地質條件、風、浪、流資料，讓前期技術開發大幅縮短3年。再加

上上緯已完整掌握整體開發技術，我們有信心在2020年完成海能風電378MW的建置，達成政府2020年520 MW的目標。