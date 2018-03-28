上緯新能源與西門子歌美颯 簽署離岸風機合作備忘錄
為達成政府2020年完成離岸風場520MW目標，上緯新能源本周與西門子歌美颯（Siemens Gamesa）簽署海能風電風機合作備忘錄。
海能風電（Formosa II）位於苗栗竹南外海、與海洋風電（Formosa I）相鄰，總發電容量為378MW。為達成2020年完工目標，上緯新能源與西門子歌美颯簽署海能風電風機合作備忘錄。西門子歌美颯為國際離岸風機領導供應商之一，海洋風電總發電容量為128MW，第一階段兩部4MW與第二階段二十部6MW皆採用西門子歌美颯風機。
上緯董事長蔡朝陽說，海能風電緊鄰我們的第一座風場海洋風電，上緯已掌握關鍵的地質條件、風、浪、流資料，讓前期技術開發大幅縮短3年。再加
上上緯已完整掌握整體開發技術，我們有信心在2020年完成海能風電378MW的建置，達成政府2020年520 MW的目標。
西門子歌美颯離岸事業部執行長Andreas Nauen表示，很高興能更加鞏固跟離岸風電前驅業者上緯的關係，透過台灣第一個離岸風電專案，Formosa 1phase I的合作，我們決定及早開始發展在地化供應鏈，希望支持我們在地的夥伴達成政府的目標，建立高品質並具競爭力的離岸風電產業。
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