雙B大戰 這款車台灣配額50輛已賣30台

2018-03-27 23:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱馨儀 ╱即時報導



瞄準豪華車龍頭賓士，這家汽車大廠誓今年要奪下豪華進口車龍頭！BMW台灣總代理汎德汽車大動作發表新車，性能車款M5全台才配額50輛，卻已接單超過30張。

汎德公司副總經理吳漢明表示，今年BMW大量新車改款，重量級車款將大量導入，可望使今年豪華車市場的版圖重新洗牌。

旗下擁有汎德與保時捷等四家經銷商的汎德永業汽車公司，去年第4季在興櫃掛牌，預期今年第4季將轉上市，成為台灣第六家汽車上市公司。挾著上市公司的能見度，汎德永業將吸納更多資源。

賓士與BMW原本就是豪華車品牌的代名詞，雙B在台灣市場的競爭向來僵持不下。去年賓士推出多款休旅車改款出擊，影響BMW的新車銷售，但今年情況恐會再變，BMW除了M5外，後續的X4、X5也將改款上市，為BMW休旅車的重量級車款，同時BMW也是豪華車品牌中，最早著力在休旅車的代表，預期今年雙B將有一番激戰。

吳漢明表示，全新第六代BMW M5於2017年法蘭克福車展正式發表，首次運用M xDrive跑車化可調式四輪傳動系統，這項大刀闊斧的變革，使全新BMW M5不僅擁有深不可測的強勁實力，更能無所畏懼地面對各種挑戰。也因此這款車還沒正式發表，但年初車展就已經開始陸續接單，698萬元的車款接單超過30張，也顯見市場對性能車款也相當高的接受性。