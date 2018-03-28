親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
收益成長專區
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

古書今贏／無因助人 累積善緣

2018-03-28 04:37經濟日報 易群企管資深顧問

▉劉順杰

兒子放學後滿臉委曲，幾番追問下，原來他「夾帶」玩具到學校和同學分享，當他也想「分享」同學的玩具時，竟然遭到拒絕，讓他很受傷。

我告訴他，把玩具帶到學校，就是要把快樂和別人共享，有些同學帶去的玩具，對他們來說比較特別，只能讓你看，不能讓你玩；班上同學多，下課時間短，根本沒辦法輪流玩，你要學會體諒。

這件事讓我想起發生在某位企業界朋友A的故事，當他為朋友拔刀相助的時候，沒想到對方一站穩腳跟，竟然在A的兩肋上插刀，還嘲笑他是大笨蛋，受傷的程度，遠遠超過小孩子的難過。

明朝馬中錫寫的《中山狼傳》中，被趙簡子射中的惡狼，說服東郭先生搭救自己，東郭先生冒著生命危險，匆匆忙忙將惡狼硬塞進書袋，戰戰兢兢躲過趙簡子的盤查。

沒想到惡狼一脫困，巧言如簧說自己肚子餓，希望東郭先生好人做到底，讓自己把他吞到肚子裡，東郭先生一陣錯愕，既打不過又辯不過惡狼，只好苦苦哀求：「事要好，問三老，如果大家都說我該吃，我就心甘情願。」

一人一狼結伴同行，先後遇到老杏樹和老牛，惡狼誣告東郭先生假意搭救，其實想獨吞。二老明知真相，不敢得罪惡狼，同聲譴責人類的忘恩負義，認為東郭先生被吃，簡直是天理循環報應不爽。

惡狼得意洋洋，迫不及待想要吞下東郭先生，東郭先生不放棄最後希望，堅持要遇到第三老，惡狼認為到口的肥肉插翅難飛，於是好整以暇等待。

第三老（老人）出現時，人、狼如前番相互爭辯，老人假意聽信指控，要求重現當時的情境，等惡狼鑽入書袋，立刻綁住袋口，要東郭先生以匕首刺死惡狼。

幫助別人，要考慮對方的真正需求、自己的能力、幫助的方式，不要誤幫或弄巧成拙，反而讓人嫌恨。不能報恩不代表負義，表面看起來是背叛的行為，有時可能是當事人力量不足，或人在江湖、身不由己。

好比在大眾運輸工具上，看到前方的妙齡女子，背後的拉鍊沒拉好，不假思索就向前幫對方把拉鍊拉好，被罵色狼後，又氣得把拉鍊向下拉，等雙方進了警察局，誰是誰非都說不清楚。

東晉王導、王敦兄弟，分別擔任宰相和大將軍，兩人權勢炙手可熱，後來王敦發動政變，王導每天到宮門外待罪，數次看到周顗（伯仁）進宮，希望他能幫忙說情，周顗沉默以對（心中已答應），直接向晉帝力保王導無罪，王導因為不知情，心中非常怨恨周顗。

後來王敦政變成功，想清除反對勢力，周顗也在名單內，但是周顗在朝中頗有影響力，多次徵詢王導意見，王導舊恨難解，也是沉默以對（根本不想救）。

周顗被殺後，王導在宮內看到周顗為營救自己寫的奏摺，當下痛哭說：「我不殺伯仁，伯仁卻為我而死。」誤把恩人當仇人，造成終身遺憾。

無因助人等於累積善緣，不要惦記著「人情」，造成對方的負擔，即使受施者基於利害，無法以當初的心對待自己，甚至傷害到自己，都不要陷入怨怒的困境，才不會讓善緣變成惡緣。

（作者是易群企管資深顧問，本專欄隔周三刊登）

和大警察

相關新聞

長照點線面／從協助失智君得到智慧

2018-03-28 04:37

對岸大咖 來台搶拍賣商機

2018-03-28 01:12

張大千和趙無極有何魅力 拍出超預期價格

2018-03-28 01:12

張大千、趙無極畫作 市場追捧

2018-03-28 01:12

財經觀點／旅館業三低困境 創新才能生存

2018-03-28 00:57

創業之星／未來產房看新創 把握三關鍵

2018-03-28 00:22

新南向論壇／黃博怡：銀行業可三路助攻

2018-03-28 00:20

好書導讀／智城慧市大未來 帶動台灣產業進化

2018-03-28 00:09

雙B大戰 這款車台灣配額50輛已賣30台

2018-03-27 23:50

每小時日支費增60元 長榮勞資今協商

2018-03-27 18:23

印尼台灣形象展將登場 聚焦綠能智慧應用

2018-03-27 15:26

擔心房價崩盤急出售？現在出售可能不划算，怎麼活化房產才是當紅之道！

2018-03-27 14:45

迎接銀髮社會 中保推AI語音助理

2018-03-27 14:38

杏一3大策略 新零售、新展店、智慧倉儲

2018-03-27 14:38

中鋼董座：若無美中貿易戰 鋼鐵步旺季

2018-03-27 14:34

杏一：今年營運重回雙位數成長

2018-03-27 14:24

CIP彰芳及西島風場選定風機供應商 成就本土新商機

2018-03-27 13:24

丹麥CIP攜三菱重工維特斯 在台推風電

2018-03-27 13:06

中鋼簽署全台首張離岸風機系統商優先合作備忘錄

2018-03-27 11:56

3月消費者信心指數調查 6指標僅物價下跌

2018-03-27 11:51

百貨新勢力 京站陸續在中山站、小碧潭站開餐飲大店

2018-03-27 10:08

裕隆轉投資福建奔馳 進補

2018-03-27 00:28

工研院攜默克 合設實驗室

2018-03-27 00:28

裕隆集團 去年獲利風光

2018-03-27 00:27

寶成分散風險 擴廠腳步轉向印緬

2018-03-27 00:19

寶成越南廠罷工 蔡佩君光速滅火

2018-03-27 00:19

房市解凍／3大價量指標透先機 中南部買氣先回溫

2018-03-26 11:14

2018年房市存在哪些利空因素

2018-03-26 09:03

掌握關鍵零組件 台灣加速工業機器人布局

2018-03-23 11:41

旅行社南霸天紅海突圍 三招打造拳頭商品

2018-03-23 10:12

台灣快時尚王 不打折卻營收連增21年

2018-03-23 10:11

中租成長優預期 外資目標價上看125元

2018-03-19 10:19

從衛生紙搶購潮 看2018年房市的多與空

2018-03-16 08:40

「瓶蓋王」宏全做對三件事 用獅子軍團狂掃中國、非洲

2018-03-15 11:00

全台66%住宅未投保地震險！

2018-03-13 12:04

從星巴克小店員到路易莎創辦人 他的豪賭創業路

2018-03-09 10:07

財產贈與受贈人男多於女 年紀愈小落差愈大

2018-03-09 06:04

房市風向球北台2月連3藍 建商代銷心寒

2018-03-08 12:35

從業務員到千億營收CEO 中國空調女總裁力拚拿下台灣市場

2018-03-08 10:55
看更多

熱門文章

年改退休金縮水… 怎樣才能好命過日子？

2018-03-27 10:00

你家電費會漲嗎? 台電公布新電價級距表

2018-03-27 21:15

5.5萬戶房貸寬限期要到期了 賣壓恐再湧現

2018-03-27 14:13

熱門商圈變得不熱門 北市店面行情直直落

2018-03-27 09:36

鴻海旗下鴻騰收購Belkin 今年完成

2018-03-27 08:21

台積電三支箭 中美貿易戰影響微乎其微

2018-03-27 12:11

信義房屋：恐慌退散 Q2房價看跌比重近三年最低

2018-03-27 09:33

2018智慧城市展盛大登場 蔡英文總統親臨致詞

2018-03-27 11:50

中國建成第一個年產能100億方公尺的大型頁岩氣田

2018-03-27 16:42

沈榮津：核四不運轉資產損失約2600億元

2018-03-27 10:02

金融業回聘退休董總當顧問 須強制揭露薪水等資訊

2018-03-27 17:55

4月1日新電價 工商業漲3.46% 民生八成凍漲

2018-03-27 20:08

百貨新勢力 京站陸續在中山站、小碧潭站開餐飲大店

2018-03-27 10:08

麥當勞明將停售無骨雞腿排 改推「搖搖樂雞腿排」

2018-03-27 16:19

上市櫃公司全面設審計委員會 金融業大喊「獨董不夠」

2018-03-27 12:39

核二2號機獲准併聯 已在12時55分發電

2018-03-27 14:00

中鋼簽署全台首張離岸風機系統商優先合作備忘錄

2018-03-27 11:56

台新金縮減董事席次 金管會將加強金檢

2018-03-27 10:27

中鋼董座：若無美中貿易戰 鋼鐵步旺季

2018-03-27 14:34

亞洲資金橫掃全球 全球房產投資金額創新高

2018-03-27 11:56

矽晶圓供不應求 環球晶目標價上看560元

2018-03-27 10:31

雙B大戰 這款車台灣配額50輛已賣30台

2018-03-27 23:50

公股安了！顧立雄 委託書同一關係人規定 公股不適用

2018-03-27 19:41

小米AI音箱推出mini版 台灣小米：在台上市評估籌備中

2018-03-27 18:03

每小時日支費增60元 長榮勞資今協商

2018-03-27 18:23

上緯及海鼎風電與華城電機、中興電工等簽備忘錄

2018-03-27 17:13

小米發表首款電競筆電 暫無台灣上市評估計畫

2018-03-27 17:48

核二2號機獲同意併聯發電 台電：供電調度增彈性

2018-03-27 13:26

新版公司治理藍圖6大變革 3年為期

2018-03-27 11:45

新台幣午盤 升值4.1分

2018-03-27 12:34

美中貿易戰稍緩 學者：製造業回流策略

2018-03-27 14:10

強贈來電答鈴?台灣之星聲明 立委所言與事實不符

2018-03-27 20:52

美課鋼鋁關稅 台受影響鋼鐵品不到2成

2018-03-27 13:59

2018智慧城市展 聚焦3大應用

2018-03-27 14:38

元大投顧：新台幣有望突破29.10元支撐

2018-03-27 10:58

核二廠2號機開始併聯 預計4天滿載

2018-03-27 13:36

丹麥CIP攜三菱重工維特斯 在台推風電

2018-03-27 13:06

台新金經營權之爭 顧立雄雙邊監理

2018-03-27 11:23

貿易戰干擾陸台廠 童子賢：亂世出英雄

2018-03-27 13:04

2月景氣燈號 再亮黃藍燈

2018-03-27 14:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top