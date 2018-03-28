古書今贏／無因助人 累積善緣

2018-03-28 04:37 經濟日報 易群企管資深顧問



▉劉順杰

兒子放學後滿臉委曲，幾番追問下，原來他「夾帶」玩具到學校和同學分享，當他也想「分享」同學的玩具時，竟然遭到拒絕，讓他很受傷。

我告訴他，把玩具帶到學校，就是要把快樂和別人共享，有些同學帶去的玩具，對他們來說比較特別，只能讓你看，不能讓你玩；班上同學多，下課時間短，根本沒辦法輪流玩，你要學會體諒。

這件事讓我想起發生在某位企業界朋友A的故事，當他為朋友拔刀相助的時候，沒想到對方一站穩腳跟，竟然在A的兩肋上插刀，還嘲笑他是大笨蛋，受傷的程度，遠遠超過小孩子的難過。

明朝馬中錫寫的《中山狼傳》中，被趙簡子射中的惡狼，說服東郭先生搭救自己，東郭先生冒著生命危險，匆匆忙忙將惡狼硬塞進書袋，戰戰兢兢躲過趙簡子的盤查。

沒想到惡狼一脫困，巧言如簧說自己肚子餓，希望東郭先生好人做到底，讓自己把他吞到肚子裡，東郭先生一陣錯愕，既打不過又辯不過惡狼，只好苦苦哀求：「事要好，問三老，如果大家都說我該吃，我就心甘情願。」

一人一狼結伴同行，先後遇到老杏樹和老牛，惡狼誣告東郭先生假意搭救，其實想獨吞。二老明知真相，不敢得罪惡狼，同聲譴責人類的忘恩負義，認為東郭先生被吃，簡直是天理循環報應不爽。

惡狼得意洋洋，迫不及待想要吞下東郭先生，東郭先生不放棄最後希望，堅持要遇到第三老，惡狼認為到口的肥肉插翅難飛，於是好整以暇等待。

第三老（老人）出現時，人、狼如前番相互爭辯，老人假意聽信指控，要求重現當時的情境，等惡狼鑽入書袋，立刻綁住袋口，要東郭先生以匕首刺死惡狼。

幫助別人，要考慮對方的真正需求、自己的能力、幫助的方式，不要誤幫或弄巧成拙，反而讓人嫌恨。不能報恩不代表負義，表面看起來是背叛的行為，有時可能是當事人力量不足，或人在江湖、身不由己。

好比在大眾運輸工具上，看到前方的妙齡女子，背後的拉鍊沒拉好，不假思索就向前幫對方把拉鍊拉好，被罵色狼後，又氣得把拉鍊向下拉，等雙方進了警察局，誰是誰非都說不清楚。

東晉王導、王敦兄弟，分別擔任宰相和大將軍，兩人權勢炙手可熱，後來王敦發動政變，王導每天到宮門外待罪，數次看到周顗（伯仁）進宮，希望他能幫忙說情，周顗沉默以對（心中已答應），直接向晉帝力保王導無罪，王導因為不知情，心中非常怨恨周顗。

後來王敦政變成功，想清除反對勢力，周顗也在名單內，但是周顗在朝中頗有影響力，多次徵詢王導意見，王導舊恨難解，也是沉默以對（根本不想救）。

周顗被殺後，王導在宮內看到周顗為營救自己寫的奏摺，當下痛哭說：「我不殺伯仁，伯仁卻為我而死。」誤把恩人當仇人，造成終身遺憾。

無因助人等於累積善緣，不要惦記著「人情」，造成對方的負擔，即使受施者基於利害，無法以當初的心對待自己，甚至傷害到自己，都不要陷入怨怒的困境，才不會讓善緣變成惡緣。

（作者是易群企管資深顧問，本專欄隔周三刊登）