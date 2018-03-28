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財經觀點／旅館業三低困境 創新才能生存

2018-03-28 00:57聯合報 台北市旅館公會理事長劉季強

台北市旅館公會理事長劉季強。 圖／聯合報系資料照片
台北市旅館公會理事長劉季強。 圖／聯合報系資料照片
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旅館業供需失調，再加上「三低、三高和三難」問題未解，不要再盲目投資，否則會一起死。

日前觀光旅館公會全聯會理事長賴正鎰示警，觀光旅館已出現「客房營收、平均房價、平均住房率」皆低的「三低」困境。

除了「三低」外，還有「三高」和「三難」的問題，分別是「人事成本高、人員流動率高、能源成本高」及「招人難、管人難、留人難」等問題。

受到陸客銳減影響，一般旅館業受到的衝擊比觀光旅館更嚴重，來客數遠不如客房增加速度是主因。

交通部觀光局統計，短短二年時間，全台新增客房達二點九七萬間，客房數成長百分之十二點七，現尚有新旅館正在興建中。

令人擔心的是，來台旅客人數（含移工）民國一○六年大約一千七十三萬人次，與一○四年一千四十三萬人次相較，僅增加卅萬人次，成長百分之二。

因此，觀光業不景氣並不像外界所說，旅館賣太貴了或是服務品質太差，而是市場已經供過於求。

台灣旅館的人力、興建和營運成本，遠高於東南亞國家，拿台灣旅館的房價跟東南亞旅館相比並不公平。旅館業想生存只有靠創新，結合雲端、物聯網和ＡＩ人工智慧，找出新的服務模式和行銷策略，否則只能等死。

跨國線上訂房平台（ＯＴＡ）強調獲利，給旅館的房價愈來愈低，旅館業營運成本則逐年增加，根本賺不到合理利潤。谷歌也將投入旅館訂房業務，未來旅客透過谷歌查詢即可訂房。

政府和旅館業應共同合作，並結合台灣科技業的力量，共同創造一個功能比Trivago、Airbnb和hotels.com等跨國ＯＴＡ更強的平台，是國內旅館業吸引國際觀光客最佳的解決方案。（本文由劉季強口述，記者黃冠穎整理）

東南亞陸客物聯網

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