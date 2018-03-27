東元智慧聯網電動三輪車 鎖定菲國替換市場的龐大商機

2018-03-27 20:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



東元（1504）研發、製造、輸出菲律賓的「智慧聯網電動三輪車」，榮獲2018系統整合輸出獎，瞄向菲國統引擎三輪車達350萬輛的替換商機。

東元並通過去年財報，合併營收509.42億元，年增2%；歸屬母公司業主稅後純益39.04億元，年增1.7%，每股純益1.56元。董事會決議，擬每股配息0.86元，以27日股價計，殖利率3.5%。

東元27日表示，智慧聯網電動三輪車這項產品解決了菲律賓傳統引擎三輪計程車空氣汙染問題，並且融合了台灣的智慧車隊管理系統，具有節能、安全、防盜等多重創新功能，開創出系統整合輸出新模式。

東元智慧聯網電動三輪車產品，自2017年起已獲菲律賓伊莎貝拉省卡瓦延市的「REV計程車車隊」採用，並進行試營運。擁有三大優勢包括行控中心可以即時掌握電動三輪車的位置及軌跡，並利用大數據，預測車隊派車時段與區域。監控與管理電動三輪車的電池使用狀態；智慧車隊系統可利用手機進行即時、智慧型防盜鎖車設定。

東元指出，菲律賓傳統引擎三輪車數量約350萬輛，其中在馬尼拉大都會區數量約有20萬輛，統計廢氣比例約佔全區二氧化碳排放量之三分之二，造成許多噪音及空氣汙染、耗能問題。

東元在2016年於菲律賓蘇比克灣，成立了電動車製造公司，於當地正式組裝量產智慧聯網電動三輪車。東元強調，智慧聯網電動三輪車，整合了東元集團資源並與國內捷銳行動科技合作，透過高度系統整合，實踐「節能、減排、智能、自動」的目標，是台灣業者將智慧城市應用推展到海外的成功案例。未來在確認衛星及電信網路品質狀態後，可望鎖定馬尼拉的20萬台潛在商機。