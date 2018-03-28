親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
收益成長專區
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

賣膠囊咖啡也有平台經濟？ 看Keurig如何崛起成美第三大飲料集團

2018-03-28 07:04創新拿鐵

分享

創新點：

學習微軟和安卓，採用「開放模式」，成功將小公司變成大企業

本文五大重點：

1. Keurig 的美式咖啡，打敗雀巢義式風格，稱霸美國膠囊咖啡市場。2. Keurig 採用「平台經濟」模式，拉幫結派打造自己的陣營。3. Keurig 犧牲利潤賣咖啡機，為的是要靠咖啡膠囊來賺錢。４. Starbucks 的加入讓 Keurig 咖啡平台如虎添翼。５. 危機變成轉機，Keurig 在困境中引入資金打通財務任督二脈，成為美國第三大飲料集團。

1. Keurig 的美式咖啡，打敗雀巢義式風格，稱霸美國膠囊咖啡市場

咖啡的沖煮法分成很多種，其中最受現代繁忙的都市人歡迎的就是膠囊咖啡機！消費者不用花太多時間，也不需要沖泡咖啡的知識，只要輕觸按鍵即可沖煮出美味的咖啡。而且，膠囊咖啡的保存期限也較一般袋裝的咖啡豆長。

市場上約有 50 幾種膠囊咖啡機，而第一台膠囊咖啡機是由瑞士「雀巢公司」(Nestlé) 的工程師於 1976 年發明。後來雀巢於 1986 年成立子公司「NESPRESSO」，開始在市場上販售膠囊咖啡機，目前全球市占率約 35%。

但 NESPRESSO 的膠囊咖啡機在美國的市占率卻不到 10%，這是因為美國人喜歡喝口味較淡的美式咖啡，而 NESPRESSO 所販售的大多是義式濃縮咖啡，因此不受美國消費者的青睞。那麼誰才是美國膠囊咖啡的銷售霸主呢？答案是設於佛蒙特州（別名「綠山之州」）的「Keurig 綠山」公司。

「Keurig 綠山」公司原是販賣精緻咖啡的咖啡館，成立於 1981 年，原名「綠山咖啡烘焙」。於 2006 年與咖啡機製造商 Keurig 合併後，在 2014 年更名為「Keurig 綠山」。

「Keurig 綠山」產品項目包含咖啡、熱可可、茶和其他飲料。其 Keurig 膠囊咖啡因主打美式咖啡口味，受到美國消費者的喜愛，在美國的市占率高達90% 以上。但 Keurig 膠囊咖啡的成功，除了口味取勝以外，主要還在於其商業模式。

歡迎加入《創新拿鐵Line好友》每天自動收到新文章！（ID：@startuplatte）

>>> 看完整原文， 請點這裡

咖啡館可可

創新拿鐵

相關新聞

雙B大戰 這款車台灣配額50輛已賣30台

2018-03-27 23:50

長照點線面／從協助失智君得到智慧

2018-03-28 04:37

古書今贏／無因助人 累積善緣

2018-03-28 04:37

對岸大咖 來台搶拍賣商機

2018-03-28 01:12

張大千和趙無極有何魅力 拍出超預期價格

2018-03-28 01:12

張大千、趙無極畫作 市場追捧

2018-03-28 01:12

財經觀點／旅館業三低困境 創新才能生存

2018-03-28 00:57

創業之星／未來產房看新創 把握三關鍵

2018-03-28 00:22

新南向論壇／黃博怡：銀行業可三路助攻

2018-03-28 00:20

好書導讀／智城慧市大未來 帶動台灣產業進化

2018-03-28 00:09

每小時日支費增60元 長榮勞資今協商

2018-03-27 18:23

印尼台灣形象展將登場 聚焦綠能智慧應用

2018-03-27 15:26

擔心房價崩盤急出售？現在出售可能不划算，怎麼活化房產才是當紅之道！

2018-03-27 14:45

迎接銀髮社會 中保推AI語音助理

2018-03-27 14:38

杏一3大策略 新零售、新展店、智慧倉儲

2018-03-27 14:38

中鋼董座：若無美中貿易戰 鋼鐵步旺季

2018-03-27 14:34

杏一：今年營運重回雙位數成長

2018-03-27 14:24

CIP彰芳及西島風場選定風機供應商 成就本土新商機

2018-03-27 13:24

丹麥CIP攜三菱重工維特斯 在台推風電

2018-03-27 13:06

中鋼簽署全台首張離岸風機系統商優先合作備忘錄

2018-03-27 11:56

3月消費者信心指數調查 6指標僅物價下跌

2018-03-27 11:51

百貨新勢力 京站陸續在中山站、小碧潭站開餐飲大店

2018-03-27 10:08

房市解凍／3大價量指標透先機 中南部買氣先回溫

2018-03-26 11:14

2018年房市存在哪些利空因素

2018-03-26 09:03

掌握關鍵零組件 台灣加速工業機器人布局

2018-03-23 11:41

旅行社南霸天紅海突圍 三招打造拳頭商品

2018-03-23 10:12

台灣快時尚王 不打折卻營收連增21年

2018-03-23 10:11

中租成長優預期 外資目標價上看125元

2018-03-19 10:19

從衛生紙搶購潮 看2018年房市的多與空

2018-03-16 08:40

「瓶蓋王」宏全做對三件事 用獅子軍團狂掃中國、非洲

2018-03-15 11:00

全台66%住宅未投保地震險！

2018-03-13 12:04

從星巴克小店員到路易莎創辦人 他的豪賭創業路

2018-03-09 10:07

財產贈與受贈人男多於女 年紀愈小落差愈大

2018-03-09 06:04

房市風向球北台2月連3藍 建商代銷心寒

2018-03-08 12:35

從業務員到千億營收CEO 中國空調女總裁力拚拿下台灣市場

2018-03-08 10:55
看更多

熱門文章

你家電費會漲嗎? 台電公布新電價級距表

2018-03-27 21:15

年改退休金縮水… 怎樣才能好命過日子？

2018-03-27 10:00

5.5萬戶房貸寬限期要到期了 賣壓恐再湧現

2018-03-27 14:13

熱門商圈變得不熱門 北市店面行情直直落

2018-03-27 09:36

鴻海旗下鴻騰收購Belkin 今年完成

2018-03-27 08:21

台積電三支箭 中美貿易戰影響微乎其微

2018-03-27 12:11

信義房屋：恐慌退散 Q2房價看跌比重近三年最低

2018-03-27 09:33

2018智慧城市展盛大登場 蔡英文總統親臨致詞

2018-03-27 11:50

台積進補 獨吞瑞薩訂單

2018-03-28 00:39

中國建成第一個年產能100億方公尺的大型頁岩氣田

2018-03-27 16:42

鴻海豪砸251億 收購網通品牌廠Belkin

2018-03-28 00:54

金融業回聘退休董總當顧問 須強制揭露薪水等資訊

2018-03-27 17:55

雙B大戰 這款車台灣配額50輛已賣30台

2018-03-27 23:50

沈榮津：核四不運轉資產損失約2600億元

2018-03-27 10:02

4月1日新電價 工商業漲3.46% 民生八成凍漲

2018-03-27 20:08

百貨新勢力 京站陸續在中山站、小碧潭站開餐飲大店

2018-03-27 10:08

麥當勞明將停售無骨雞腿排 改推「搖搖樂雞腿排」

2018-03-27 16:19

上市櫃公司全面設審計委員會 金融業大喊「獨董不夠」

2018-03-27 12:39

核二2號機獲准併聯 已在12時55分發電

2018-03-27 14:00

中鋼簽署全台首張離岸風機系統商優先合作備忘錄

2018-03-27 11:56

你家每月用電千度嗎？ 下月起年增千元電費

2018-03-27 23:49

中鋼董座：若無美中貿易戰 鋼鐵步旺季

2018-03-27 14:34

台新金縮減董事席次 金管會將加強金檢

2018-03-27 10:27

亞洲資金橫掃全球 全球房產投資金額創新高

2018-03-27 11:56

公股安了！顧立雄 委託書同一關係人規定 公股不適用

2018-03-27 19:41

矽晶圓供不應求 環球晶目標價上看560元

2018-03-27 10:31

小米AI音箱推出mini版 台灣小米：在台上市評估籌備中

2018-03-27 18:03

Belkin傳奇…從300萬到300億

2018-03-28 00:55

上緯及海鼎風電與華城電機、中興電工等簽備忘錄

2018-03-27 17:13

每小時日支費增60元 長榮勞資今協商

2018-03-27 18:23

工商用電漲3.46% 民生八成凍漲

2018-03-28 00:44

小米發表首款電競筆電 暫無台灣上市評估計畫

2018-03-27 17:48

鴻海買Belkin…建漢、台揚扮要角

2018-03-28 00:56

核二2號機獲同意併聯發電 台電：供電調度增彈性

2018-03-27 13:26

新版公司治理藍圖6大變革 3年為期

2018-03-27 11:45

強贈來電答鈴?台灣之星聲明 立委所言與事實不符

2018-03-27 20:52

新台幣午盤 升值4.1分

2018-03-27 12:34

美中貿易戰稍緩 學者：製造業回流策略

2018-03-27 14:10

美課鋼鋁關稅 台受影響鋼鐵品不到2成

2018-03-27 13:59

明年起進入房貸還本期高峰期 房市賣壓湧現

2018-03-27 21:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top