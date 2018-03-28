賣膠囊咖啡也有平台經濟？ 看Keurig如何崛起成美第三大飲料集團

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創新點：

學習微軟和安卓，採用「開放模式」，成功將小公司變成大企業

本文五大重點：

1. Keurig 的美式咖啡，打敗雀巢義式風格，稱霸美國膠囊咖啡市場。2. Keurig 採用「平台經濟」模式，拉幫結派打造自己的陣營。3. Keurig 犧牲利潤賣咖啡機，為的是要靠咖啡膠囊來賺錢。４. Starbucks 的加入讓 Keurig 咖啡平台如虎添翼。５. 危機變成轉機，Keurig 在困境中引入資金打通財務任督二脈，成為美國第三大飲料集團。

1. Keurig 的美式咖啡，打敗雀巢義式風格，稱霸美國膠囊咖啡市場

咖啡的沖煮法分成很多種，其中最受現代繁忙的都市人歡迎的就是膠囊咖啡機！消費者不用花太多時間，也不需要沖泡咖啡的知識，只要輕觸按鍵即可沖煮出美味的咖啡。而且，膠囊咖啡的保存期限也較一般袋裝的咖啡豆長。

市場上約有 50 幾種膠囊咖啡機，而第一台膠囊咖啡機是由瑞士「雀巢公司」(Nestlé) 的工程師於 1976 年發明。後來雀巢於 1986 年成立子公司「NESPRESSO」，開始在市場上販售膠囊咖啡機，目前全球市占率約 35%。

但 NESPRESSO 的膠囊咖啡機在美國的市占率卻不到 10%，這是因為美國人喜歡喝口味較淡的美式咖啡，而 NESPRESSO 所販售的大多是義式濃縮咖啡，因此不受美國消費者的青睞。那麼誰才是美國膠囊咖啡的銷售霸主呢？答案是設於佛蒙特州（別名「綠山之州」）的「Keurig 綠山」公司。

「Keurig 綠山」公司原是販賣精緻咖啡的咖啡館，成立於 1981 年，原名「綠山咖啡烘焙」。於 2006 年與咖啡機製造商 Keurig 合併後，在 2014 年更名為「Keurig 綠山」。

「Keurig 綠山」產品項目包含咖啡、熱可可、茶和其他飲料。其 Keurig 膠囊咖啡因主打美式咖啡口味，受到美國消費者的喜愛，在美國的市占率高達90% 以上。但 Keurig 膠囊咖啡的成功，除了口味取勝以外，主要還在於其商業模式。

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