首季商用不動產交易量年減23% 工業地產撐盤

2018-03-27 14:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 郭及天 ╱即時報導



今年第1季大型商用不動產(單筆交易達3億元之商用不動產)交易金額為90.5億元，雖然比去年同期減少23%，但對照目前出口力道持續擴張，企業設廠需求旺盛，廠房交易總額達近二年的單季新高，占本季交易量75%，預估未來半年，商仲業者認為，工業不動產將成繼續成為商用不動產市場中最活躍的一類產品。

第一太平戴維斯指出，本季廠房的交易金額為67.5億元，科技業與傳產製造業廠房購置需求強勁。本季最大交易為和碩斥資22.3億元購入台灣艾銳勢新店廠房；而另一筆大型交易案則為嘉聯益以15.7億元購買桃園科技園區的在建工程廠房。觀察本季擴廠趨勢發現，隨著蘋果去年發表新手機拉抬台灣電子零組件出口，蘋果供應鏈廠商產能擴充積極，本季前四大交易案中，包括和碩、嘉聯益與6.8億元購入觀音工業區廠房的銘鈺，都是這波蘋果概念股的受惠企業。區域方面，北台灣依然是商用不動產的交易重心，本季將近85%以上的交易集中於台北市、新北市以及桃園市。

相較於商用不動產市場買氣溫和，土地交易表現熱絡，單季大型土地與地上權交易金額達335億元，比去年同期大幅增加27%。最大宗交易為富邦人壽以78.1億元標得高雄捷運凹子底站商業區地上權，寫下壽險業今年第一筆不動產投資案，同時也是富邦人壽繼信義區A25地上權，第二高總價的地上權投資案。

建商延續去年積極購地的態度，本季購地金額達到209億元，是繼2013年以來，首度第一季建商獵地即突破200億元關卡。除了欣巴巴斥資21.6億元購地成為本季最積極的建商，京城建設也一改去年全年僅投資8.6億元的保守購地態度，光第一季就購置土地達20.48億元，並且以每坪135.6萬元改寫中都重劃區地價新高記錄。由建商購地動作頻頻可以看出，國內經濟穩定復甦以及推案讓利風有效引出自用買氣，建商對於今年住宅市場充滿信心，增加土地庫存意願大增，預期接下來包括桃園市與高雄市政府的大型土地標售登場，將持續推升土地市場交易動能。

第一太平戴維斯資深協理黃瑞楠表示，今年無論在商用與土地市場皆是剛性需求當道，商用不動產市場將會持續由廠房與廠辦領銜；隨著政府提高工業地利用效能與打擊閒置工業地的相關政策越來越明確，將可帶動新一波科技業與傳產製造業的資產活化風潮。下半年的升息風險對於投資型不動產影響較大，特別是零售店面與旅館，由於基本面欠佳，升息敏感性高，買方將提高投報率要求，預期買氣持續維持低點。