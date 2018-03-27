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丹麥CIP攜三菱重工維特斯 在台推風電

2018-03-27 13:06中央社 台北27日電

丹麥哥本哈根基礎建設基金（CIP）今天宣布，選定三菱重工維特斯（MVOW）為其彰芳、西島離岸風場的風機供應商，中鋼公司29號風場將MVOW列為優先風機供應商。

丹麥哥本哈根基礎建設基金台灣區計畫執行長侯奕愷在簽約現場表示，由於上述3大風場開發量總計將近1.5GW，因此促動MVOW決定要加入台灣本土化風機供應鏈，加速推動風機零組件在地生產，創造龐大商機。

侯奕愷指出，丹麥哥本哈根基礎建設基金致力於台灣離岸風場開發，尤其重視本土產業發展，為能加速風機產業國產化，去年11月便展開招標選擇風機供應商，將本土化明列為招標規格。

即將上任三菱重工維特斯（MVOW）執行長的菲力普克法洋（Philippe Kavafyan）表示，MVOW的國產化計畫，將完全符合經濟部工業局要求，而獲選CIP兩座風場與中鋼29號風場，讓MVOW能比原本預期提前推動離岸風電國產化。

菲力普克法洋說，待丹麥哥本哈根基礎建設基金兩座風場計畫順利通過政府遴選，便可致力建立製造產業鏈，部分零組件進度更可以比政府要求提前一到兩年；三菱重工維特斯的9MW風電平台對多颱風的台灣非常適合。

丹麥哥本哈根基礎建設基金指出，持續推展彰化風場計畫，除選定風機供應商也獲得台灣在地金融支持，本身專業和財務穩定性深受銀行肯定，已獲得20家銀行的融資意向書，其中含15家本土銀行且官股銀行占4家。

丹麥哥本哈根基礎建設基金說明，截至今天止，台灣本土銀行已提供總額達新台幣1890億元的融資意向書，相較於能源局所要求的20%本土融資，西島離岸風場和彰芳離岸風場的本土融資意願總額已分別達214%和194%。

同時，3家台灣在地人壽公司已投資CIP基金，將入股CIP彰芳與西島風場，全台近30%的保戶將成為股東。

丹麥三菱

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