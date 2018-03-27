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希臘版麻醉風暴：侵蝕國本的諾華藥廠行賄案

百貨新勢力 京站陸續在中山站、小碧潭站開餐飲大店

2018-03-27 10:08經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

日勝生集團旗下零售金雞母京站時尚廣場，將以「京站實業」（2942）預計31日登錄興櫃，今（27）日則舉行興櫃前法人說明會。京站實業為擴大營收規模，4月起中山帶狀公園「爵士廣場」將陸續開店，全區將於今年第3季全面開幕，而新店美河市5樓商場約4500坪則預計明年開幕。

京站實業董事長黃森義指出，目前除了單店營業額超過60億元的Q Square之外，京站實業並計畫下月起陸續在北捷中山站與雙連站之間的中山複合式藝文活動空間開出餐飲大店，未來並規劃相關活動的展演。

黃森義表示，「心中山案」將配合中山帶狀公園整體的形象，打造仿若置身於歐洲廣場的意象氛圍，隨著心中山複合式藝文活動空間-爵士廣場的啟用，第一家店舖預訂於4月開幕，全區則預計於今年第3季前全面開幕，屆時從北車轉運站的京站、微風、誠品延伸至中山站南西商圈，將擴及雙連商圈，是北市國際觀光客人潮最密集區域，將挹注京站營收。

此外，還有原本就是京站在規畫的美河市商場，則是連結小碧潭捷運站，是一個結合商辦、住宅、捷運、觀光等全方位的複合式機能的商場。1~4樓已確定將由IKEA進駐，5樓則由京站打造，同樣也是以餐飲為主軸的複合式賣場，目前招商已展開，預計2019年開幕。

興櫃觀光

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