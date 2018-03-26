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IKEA被擋、宏達電放行 全因台灣這道「禁令」…

2018年房市存在哪些利空因素

2018-03-26 09:03聯合新聞網 理財周刊

高雄市不動產開發商業同業公會理事長張永義說今年房市交易量可望延續去年買氣，預估成...
高雄市不動產開發商業同業公會理事長張永義說今年房市交易量可望延續去年買氣，預估成長5%到10%。記者謝梅芬／攝影 謝梅芬
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