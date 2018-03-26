南緯紡織尖兵 科技上身

2018-03-26 01:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 潘羿菁



南緯董事長林瑞岳 分享 facebook 近年來智慧衣為紡織業界最熱門話題，國內布局最早的南緯常被點名，從默默耕耘到備受市場關注，搖身成為有科技味的傳統產業。

40年前，南緯從專業染紗廠起家，早期資本額為2,280萬元，一路擴展事業，如今資本額已逾16億元，並躍居南非前三大針織產品供應商，年營收站上70億元，堪稱是國內前十大一貫化成衣代工廠。

1978年南緯成立，當時主要代染紗線，受惠於整體紡織業榮景，在當時一度為台灣最大專業染紗廠，不過董事長林瑞岳不以此自滿，他認為，即使是再專業，也只是「加工」，只能賺取加工費用，雖然可以賺錢養家活口，但是前景不明朗，為永續經營，決定要靠近市場、接觸客戶，開始往下游布局，在中壢設立小型成衣代工廠。

後來在因緣際會之下，林瑞岳赴美國擔任進口商專業經理人，進而有機會深入了解當地流行時尚圈，歷經五年時間累積人脈，並學習服飾品牌銷售生態，1998年大舉進軍墨西哥設立織布、染整、成衣一貫化工廠。

墨西哥是南緯在海外首座工廠，選址在中南美洲，看準就是接近美國市場、當地低廉生產成本以及優惠關稅。此外，在海外設廠，就規劃製程一條龍，林瑞岳認為，唯有生產一貫化才是最具競爭力，因為自己對於產品可以控管將近五成風險與責任，換言之，只要做好工廠管理，競爭力就會自然發揮。

在美國拓點 全力拚行銷

1998年南緯正式掛牌上市。2000年、2001年，南緯重點均在美國市場發展，一口氣成立兩家美國行銷公司。

另外，南緯也逐步將投資腳步轉往非洲，鎖定史瓦濟蘭，當年史國對於紡織業來說是很陌生的地區，不過史瓦濟蘭國王恩史瓦蒂三世積極招商，盼望南緯協助國家發展，在國王的誠意之下，林瑞岳在2001年建立首座非洲工廠，起初成衣廠不到1,000人，一路擴充紡紗、織布、染整、印花與繡花等製程，如今已擴充到4,000人，也是目前海外小金雞。

2009年南緯經由大陸當地政府的撮合，與蘇北最大國企 江蘇悅達集團歷經三年從認識、了解到確定合作，最後共同合資設立江蘇南緯悅達服裝公司，總投資金額為人民幣3,400萬元，緊接著2014年悅達集團斥資5.3億元入股南緯母公司，取得兩成股權。讓雙方合作關係更加緊密。

原本外界期待雙方可以進一步拓展紡織事業，但悅達在2016年因自身汽車業務衰退進而處分資產，對外公告出脫江蘇南緯悅達服裝公司全數股權與江蘇南緯悅達纖維科技40%股權。 南緯產品 分享 facebook

進軍東南亞 搶長照商機

不過，2014年南緯面臨首次最大危機，美國關切史瓦濟蘭對於國內和平示威活動鎮壓與勞工權利保護不周等，6月底宣布將取消該國擁有「非洲成長與機會法案」（AGOA）優惠待遇資格。

當時南緯訂單一口氣掉五成，一年就少了4,000多萬美元業績，換算新台幣相當是12億元營收，壓力相當大，南緯面臨需要裁員3,000人的壓力。但林瑞岳考量到該國政府長年對南緯的支持，牙一咬硬是縮減至1,700餘人，雖然最終仍要資遣，但已壓縮裁員幅度。

當時史國政府十分擔心南緯撤資，但是林瑞岳向史瓦蒂三世承諾，南緯不會撤資。同時南緯化危機為轉機，積極耕耘南非內銷市場，AGOA資格取消後兩年，內銷量從60萬件成長至120萬件，增幅達到一倍。至今南緯仍是南非前三大針織廠，每月織布染整供給量50萬公斤、成衣140萬件。

2013年南緯將目光轉向東南亞，當時紡織廠也逐步興起越南熱，當年7月南緯在越南設立成衣工廠，同年11月在柬埔寨興建成衣代工廠。

2017年南緯經營智慧衣有成，與長庚大學、敏盛醫院及新普科技首次對外展示長照智慧衣應用。

林瑞岳重塑企業文化 讓下一代發揮

南緯董事長林瑞岳創業過程歷經許多風浪，不過每次均安然度過，如今在他的眼裡，南緯所面臨的挑戰是來自於組織制度限制，因此這兩年專注在組織結構優化，甚至有打掉重練的決心。

林瑞岳說，隨著規模逐年擴大，就必須制定SOP讓員工依循，然而無形間也會產生缺點，思想會變得一成不變，久而久之就會遇到成長瓶頸，為讓南緯永續經營，追求新成長動能，就必須打破陳規。

因此林瑞岳負責將組織架構打掉重練，由兒子林宗頤負責重塑企業文化，林瑞岳認為，如此一來，也能聽聽年輕人的想法。

林瑞岳特別拿出今年南緯製作的筆記本並表示，別光看一本筆記本，其實可以呈現企業文化，因此他過去都會參與筆記本設計；不過，既然企業文化重塑工作交給下一代，因此今年決定全權交給他們去發揮，直到最後定稿自己才過目。

他笑著說：「他們在設計過程時，我都是睜一隻眼、閉一隻眼。」沒想到放手的結果，是呈現出更好的成果，結果變成「我不管的，都變得更好」。

轉骨見成效 將重啟獲利動能

南緯自2011年營收站穩70億元大關後，七字大關至今已停留七年，顯示出公司成長遇到瓶頸，董事長林瑞岳決定重新檢視組織架構，強化橫向與直向溝通，進一步發揮墨西哥、史瓦濟蘭、越南、柬埔寨、大陸與台灣六大產區效益。

現在「轉骨」工作已告段落，林瑞岳表示，今年為南緯成立40年，也是重新展翅高飛的一年，歷經兩年沉寂後，今年獲利將可望成長，此外，也放遠目光，設定2020年營收規模達100億元。以下是專訪紀要：

問：南緯這兩年來營運表現不如預期，內部進行的組織結構調整方向？

答：首先內部成立「跨功能經營管理委員會」，由六大區域主管、事業部門主管組成，成立委員會不只是要確認董事長與總經理訂定目標，同時要了解其他部門業務狀況，才容易凝聚共識貫徹執行。

此外，銷售部門與生產管理系統部門各自成為利潤中心，部門主管就會衡量人事費用，積極發揮每個同仁產值，多出來的盈餘就會變成部門獎金，也會主動配合第一線銷售部門需求，例如業務要與某家品牌客戶建立長期關係，初期策略會「讓利」給客戶，後端的生產管理部門在此刻加入，並與業務端討論如何分配訂單毛利，雖然毛利不是太高，但是大家努力達成。

問：南緯共有大陸、越南、柬埔寨、史瓦濟蘭、墨西哥與台灣六大產區，各個產區是否有其定位或是新增投資？

答：史瓦濟蘭、大陸、墨西哥三大工廠的產區是內、外銷兼具，在當地生產出口並非永續經營，因此三大產區賦予拓銷當地市場任務。換言之，越南、柬埔寨、台灣則是全力供應外銷。

史瓦濟蘭產品著重在非機能性棉質產品；墨西哥工廠從過去一般產品逐步提升到功能性產品。大陸、台灣、越南與柬埔寨則均為機能產品。

至於投資計畫，目前確定越南產區，去年下半年第一期計畫，1,000人規模的成衣代工廠到位後，緊接第二期計畫進行中，預計到今年底新增1,000人。

問：去年史瓦濟蘭恢復AGOA資格，對於南緯為一大利多，是否有後續規劃？

答：去年12月史瓦濟蘭外交部長在第一時間就通知南緯，恢復AGOA資格後，代表南緯在外銷訂單動能有望看增，但內銷市場也必須鞏固市占率，因此目前規劃三年內會新增3,000人。

問：日前儒鴻關閉在大陸代工廠，而聚陽對大陸擴增腳步也趨緩，是否大陸製造優勢不在，南緯如何看待台廠對大陸投資放緩？而大陸環保稽查的利弊？

答：大陸環保稽查是正確政策，對於環保標準不達標的工廠，未來生存空間勢必會被限縮；守法、正規經營的廠商，在面臨大陸激烈競爭就能紓緩壓力，但大陸經營條件也趨於嚴苛，包括環保支出與工資上漲等，唯有產品差異化的紡織廠才能真正受惠生存下來。

董座有信心 後年營收衝百億

問：目前南緯最大包袱為大陸鹽城廠，未來要如何改善？

答：今年下半年鹽城染整廠稼動率有望提升至滿載，成衣廠目前產能也恢復，由於鹽城廠有承接外銷訂單客戶，部分陸資客戶看到南緯為國際服飾品牌供應鏈，下單在鹽城的信心也會逐步增加。此外，經由這次環保稽查、市場汰弱留強，因此鹽城廠今年要力拚損益兩平。

問：電商崛起已擠壓Target、Macy等大型百貨業者市場，目前美國亞馬遜來勢洶洶，是否也會積極爭取亞馬遜訂單？

答：南緯去年下半年由旗下美國紐約銷售辦公室接下亞馬遜訂單，預計今年5月出貨，由於公司在美國有發貨倉庫，加上世界各定產區支援，足以應變電商要求供應鏈具備快速反應及靈活物流能力等兩大需求。

另外，南緯也有ODM能力，也能配合電商客戶設計款式。

電商與實體通路商有許多地方不同，從採購、付款、出貨模式都不一樣，對製造端而言也是一大挑戰。但從市場趨勢觀察，目前市場主導者是「銷售平台」，而非「品牌」，所以實體通路並非完全被電商挨著打，只是必須要調整模式。

問：南緯耕耘智慧衣有五、六年，目前市場對於智慧衣不一定看好，有何看法？

答：智慧衣市場是一定會發展成熟，未來可能走向專門店並採體驗式消費為主；目前南緯積極切入長照應用領域，從衣服、電子到應用領域醫院，串聯成一整套模式，智慧衣進入長照產業，可以解決缺工問題，同時收集更多資料協助醫師做正確判斷，但初期一定會虧錢，只要銷售模式成功，將會造福許多人，所以我的認知有點是「功德事業」，因此會持續投入。

問：南緯成立40年有何期許？

答：公司組織擴充到一定規模，會歷經成長局限期，這兩年花不少心力在調整結構，重新打造南緯，如今可謂完成，南緯歷經一段時間沉寂後，今年將會發揮改造效益全力衝刺業績，預期在2020年營收規模站上100億元，邁向新里程碑。

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南緯大事紀

1978 南緯成立，初期資本額為2,280萬元

1998 赴墨西哥設立海外首座工廠；同年正式掛牌上市

2000 在美國成立銷售辦公室

2001 在史瓦濟蘭設立工廠

2009 與大陸江蘇悅達集團攜手合作

2014 悅達集團入股南緯兩成

2017 南緯與長庚大學、敏盛醫院以及新普科技，首次對外展示長照智慧衣應用