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華航臺北-美國加州（安大略）航線 正式啟航

2018-03-25 19:32經濟日報 記者邱馨儀╱即時報導

華航空增加赴美新航點，市場期待已久的臺北（桃園）－美國加州安大略（Ontario）航線，於今（25）日正式營運，華航以波音777-300ER提供每周7班，天天直飛，不但成為拓展亞洲直航加州安大略定期航班的先鋒，更創下開航時值淡季的3-4月仍有平均7成訂位率佳績。正式開航後，搭乘華航赴美將有6個直飛航點，每週32個航班的選擇。

中華航空董事長何煖軒25日於桃園機場舉行首航儀式，桃園市副市長游建華、加州旅遊局台灣地區總監蔡璧如、桃園國際機場公司總經理蕭登科、桃園捷運董事長劉坤億共同見證重要時刻。

何煖軒表示，華航團隊在積極視察及審慎評估後，終於在今天開花結果。開闢「桃園－安大略」航線，將有助於開發洛杉磯東部華人往返臺灣、中國大陸、港澳全新客源，加上既有的「桃園－洛杉磯」航線，華航著眼大洛杉磯往返東南亞市場，預期可增加整體洛杉磯都會區往返亞洲的選擇機會，不僅強化臺美交流、亦增加與亞洲市場的連結。

安大略機場擁有絕佳地理位置，鄰近華人集中區，能吸引大洛杉磯東部旅客，同時安大略機場也為美西電商樞紐，可望創造華航貨運市場新興貨源，達成客貨多贏局面。

華航此次布局，預期能優化航線收益，而洛杉磯機場與安大略機場也將成為華航於大洛杉磯地區營運的雙核心，創造雙機場經濟效應，更擴大洛杉磯地區之服務範圍與便利性。

華航桃園機場航線
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