大陸建設美國蓋房不易 先捐高額公宅費用

2018-03-25 14:47 中央社 台北25日電



國內適合住宅土地難尋，部分建商的腳步伸向海外。大陸建設2016年底取得美國舊金山開發許可，看似簡單的開發案，光取得許可前就要付出1400萬美元供興建公共住宅，成本非常昂貴。

大陸建設依循關係企業─大陸工程長年在海外各地工程市場征戰的經驗，決定將觸腳伸向海外，增加企業的營運成長動能。大陸建設2014年以新台幣20餘億元投資馬來西亞MEGA公司，開發首都吉隆坡精華區的酒店式小坪數公寓，預計2021年完工，2022年開始營運。

大陸建設同步首度進軍美國，在2016年底取得舊金山市的建築開發許可，投資3.67億美元取得市中心最熱鬧的Market Street的基地興建12層樓高的住宅與飯店複合建築，今年3月動工，2020年第2季完工。

大陸建設總經理廖淳森指出，大陸建設進軍海外市場以法治成熟國家，市場透明度高為最重要考量，並避免人治色彩高的國家。馬來西亞曾經是英國殖民地，法律系統嚴謹，且馬國經濟成長快速，因此大陸建設才決定在當地投資。

至於赴美國舊金山市開發建築，廖淳森說，其實赴舊金山投資開發很不容易，主要是拿到當地建照門檻很高，除了一般規定的程序和文件外，甚至還得先捐一筆高達1400萬美元的費用給市政府興建公用住宅使用，同時當地也不太願意過度開發，在開發前還得取得基地週邊團體的同意，開發限制和規定相當嚴格，能拿到開發許可非常不容易。

另外，他說，在美國興建建築，土地成本並不貴，只占全數開發成本的8%到10%，建築材料也不貴，其他的營建成本，特別是人工、設計卻相當貴，幾乎占全數開發成本的7成多。

他強調，以美國的一線大城開發成本換算每坪營建成本高達新台幣50萬到60萬元，也難怪一棟房屋要從百萬美元起跳。