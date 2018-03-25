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致勝心法／往前看趨勢 不忘回頭看初衷

2018-03-25 03:34經濟日報 林志垚

做為創業家，要致勝，多數人知道要看趨勢看未來，但更關鍵的是，要從趨勢中，找到適合自己的定位跟商業模式。

創業的人很常看到別人做過什麼，正在做什麼或者是市場上已經有什麼了，而看對東西對創業來說很重要，創業家可以經常「往回看」跟「往前看」，藉此審視自己、市場及創業計畫。

「往回看」分為看清楚自己「有什麼」、「會什麼」以及「為什麼」三個層面。

「有什麼」，就是創業家得盤點自己的關鍵資源，你是誰？你擁有什麼資源？「會什麼」就是掌握關鍵活動，你會什麼？第三個面向是「為什麼」為什麼是你可以成就這件事，並評估自己的動力跟意願以及時間掌握度。

其中，時間掌握度，要問自己多快可以完成創業的項目，並非快一點或慢一點就比較好，而是假設評估自己至少在速度競爭力上不輸別人。另一方面，也要問自己，如果創業要費三、五年甚至十年，是否有足夠的耐性耗這麼久。

掌握時間的重要性，包含Time To Market，掌握市場契機，更是資源分配重點，清楚知道自己是否有足夠的資源以及足夠的個人意志力，可以撐到成功的時間，時間的掌握度是創業勝敗關鍵，但也更需要經驗學習掌握時間。

推薦想要創業的人，可以透過商業模式的九個要素，來盤點創業計畫及自己。市面上有非常多書籍以商業模式來盤點創業計畫，此外，也推薦《一個人的獲利模式》這本書，用商業模式圖來分析自己，讓自己在創業或轉職關鍵點上，可以清楚的認識自己。

「往前看」則是看清市場趨勢，重點在於掌握未來技術及產業趨勢，搭配適合自己的定位，而非市場喊什麼流行名詞，自己就趕快跟著跳進去做，應該清楚的認知自己跟所在產業的定位，新技術跟產業趨勢可以帶來什麼樣的創新商業模式的改變。

產業趨勢不單單只是一個名詞，而是應該找出適合自己的趨勢，進而產生價值，思考怎麼樣透過自己的經驗跟知識，搭配趨勢發展，掌握具體東西，可以轉換現在的商業模式並產生價值，當然在創業過程中，也要善用類似商業模式圖，來持續驗證自己、驗證創業計畫、驗證市場趨勢。（本文為方略管理顧問執行長林志垚口述，記者黃晶琳整理）

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