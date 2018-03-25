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彰濱新廠缺工 帝寶大規模攬才

2018-03-25 00:39聯合報 記者邱馨儀／台北報導

帝寶集團總裁許敘銘指出，東南亞人力來源不虞匱乏，對帝寶是相當大的誘因。 圖／聯合...
帝寶集團總裁許敘銘指出，東南亞人力來源不虞匱乏，對帝寶是相當大的誘因。 圖／聯合報系資料照片
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帝寶近年大規模擴建新廠，目前完成四座新廠，還有兩座進行中的新廠，投資金額超過一百五十億元。但彰濱新廠完成後，面臨嚴重缺工問題，帝寶展開大規模招募員工，職缺超過七百人。

帝寶總裁許敘銘在反托辣斯案從美國「進修」回台後，宣布大規模擴建新廠、提升公司競爭力。由於五年投資一百五十億元的目標已經達陣，現又有新計畫相繼加入，許敘銘表示，在彰濱、新營、鹿港、南昌、寧波等廠之後，再加上嘉義新廠、泰國廠加入陣容，以及昆山廠也準備動遷，後續將持續加碼投資。

去年底完成的彰濱新廠是帝寶的新產能重心，不過彰濱土地雖大，但當地人力來源有限，帝寶大規模招聘新人，進度卻落後，影響新產能開出，因此人力招募成為當務之急。

帝寶的大陸昆山廠區則在區域快速發展下，配合昆山市政府都市更新計畫，開始進行搬遷，昆山市政府給予的搬遷補償金人民幣二點一三億元，換算台幣約九億元，以股本十六點五八億元計算，每股貢獻金額達五點四元，目前已取得百分之廿五，未來將逐年取得補償金。帝寶新廠土地也已簽約，今年將動工建廠，舊廠將在新廠完成後搬遷，不致影響產能。

帝寶過去主要業績來自台灣廠，去年營收占比約八成，主要客戶為歐、美等地的ＡＭ（售後維修）市場。同時帝寶積極進入中國大陸市場供應鏈，主要客戶為江鈴、江淮等自主品牌廠，營收占比約兩成。

補償金人民幣泰國帝寶營收
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