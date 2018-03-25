帝寶砸20億泰國建廠 主攻維修

2018-03-25 00:42 聯合報 記者 聯合報 記者 邱馨儀 ／台北報導



帝寶近年大規模擴建新廠，目前完成四座新廠，圖為帝寶LED燈。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

看好東南亞汽車市場快速崛起，車燈大廠帝寶工業繼東陽、堤維西之後，將前往泰國建廠，基地面積達十五公頃，投資金額將超過廿億元，目標鎖定東南亞當地ＡＭ（售後維修市場）需求，預料全數開發完成後，產能規模與台灣總廠相當，將成為帝寶未來營收的最重要成長動能。

帝寶集團總裁許敘銘指出，東南亞除了市場大之外，人力來源不虞匱乏對帝寶更是相當大的誘因。不過帝寶將採分階段方式，依據市場需求決定開發進度，以東南亞市場的規模與前景，未來的空間將相當可觀。

東南亞市場正快速成長，除了車廠已相繼進入東南亞設廠，供應在地與歐洲市場需求之外，由於東南亞本地的汽車規模也持續擴大，隨著新車銷售增加，ＡＭ產品商機擴大，被看好是未來成長最快速的市場。

目前汽車零組件龍頭大廠東陽實業已在泰國設廠多時，在這一波東南亞市場成長的潮流中，先占得一席之地。另一家車燈大廠堤維西則除在泰國設廠之外，也在印尼與當地車廠合作，供應當地車廠需求。

帝寶近幾年則處於產線不足窘境，雖有訂單也難以出貨，因而決定採取大規模擴增產線策略，包括大陸南昌廠已經完工量產、寧波廠完工正在擴廠、新營模具廠今年將動工，嘉義新廠將在下月動土。

許敘銘指出，除了台灣與大陸兩地之外，帝寶將前進泰國市場，已取得位於芭達雅近郊總計十五公頃的土地，預計新廠將兩年後完成，全產線以ＡＭ產品為主，新廠土地全部開發完成後，規模將與帝寶現階段在台灣所有產線的總合相當，規模相當大。