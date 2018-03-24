台積電員工遊花 董娘張淑芬率隊力挺花蓮觀光

2018-03-24 17:45 中央社 花蓮縣24日電



台積電慈善基金會董事長張淑芬（前左2）24日率逾700名台積電員工及眷屬，搭乘台鐵首發專列到花蓮旅遊，用行動力挺花蓮觀光，她說，走入花蓮就是證明花蓮很安全。 中央社 分享 facebook

為重振花蓮觀光，台積電慈善基金會董事長張淑芬今天率逾700名台積電員工及眷屬，搭乘台鐵首發專列到花蓮旅遊，她說台積電一向用行動挺花蓮，走入花蓮就是證明花蓮很安全。

台積電慈善基金會董事長張淑芬（中）24日率逾700名台積電員工及眷屬，搭乘台鐵首發專列到花蓮旅遊，用行動力挺花蓮觀光。 中央社 分享 facebook 為重振花蓮觀光，台積電慈善基金會董事長張淑芬（後排右4）24日率逾700名台積電員工及眷屬到花蓮旅遊，花蓮縣長傅(山昆)萁（後排右3）等人到場歡迎，表達感謝。 中央社 分享 facebook

首梯次兩列普悠瑪號火車共16節車廂，今天由新竹發車，中途停靠台北，然後直抵花蓮。在兩天一夜的家庭日活動行程當中，台積電員工及眷屬將品嘗當地小吃與美食，並且遊覽特色景點，包括文化創意產業園區、海礦探索館、以及花蓮觀光酒廠等地。

花蓮縣長傅(山昆)萁上午也率首長到場歡迎，表達感謝，傅(山昆)萁說，感謝台積電伸出援手，讓產業獲得活水，尤其慈善基金會董事長張淑芬在花蓮地震第一時間，帶著夥伴為災民幫忙房屋修繕、關懷花蓮鄉親。

張淑芬說，到6月底前將有近7000名員工到花蓮旅遊，今天走入花蓮，就是證明花蓮很安全。另協助花蓮在地商家復甦經濟，台積電各廠處也啟動花蓮公益團購行動，購買當地名產自用或贈與，團購折扣也將捐贈給花蓮需要幫助的孩子們。

台積電慈善基金會為花蓮地震災後重建專案進行的募款，自2月12日起至3月16日截止，總金額約新台幣5700萬元，其中包括台積電員工與台積公司捐款共約4100萬元，外部捐款（包括個人、SEMI及其會員、其他企業）共約1600萬元，已達成預估修繕需求金額之目標。