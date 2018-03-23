北市環評會通過中信舊址環評案新舞台重現

2018-03-23 23:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蘇秀慧 ╱即時報導



台北市環境影響評估委員會議今（23）日審查通過中國信託總部舊址、信義區A7商業大樓新建工程環境影響說明書。而新舞台重建部分則在1月15 日已通過文資審議，新舞台表演廳將重現。

台北市環保局長劉銘龍表示，信義A7大樓環評通過，但在碩河開發補充資料說明清楚、經環評委員確認後，才會公告。

碩河開發以新台幣151億元標下中信總部舊址大樓，將斥資300億元興建46層商業大樓，規劃商場、旅館、商辦、表演廳等，並在五至七樓重現新舞台表演廳，可容納950席，工期約三年。

碩河開發去年12月闖關環評，環評委員提出多項質疑，要求退回補齊防災計畫、人口數、污水量、雨水回收計畫、空污及噪音影響分析、車行動線等資料後再審。

環評委員會昨天進行第二次環評審查，委員對於防災避難、污水處理等問題仍有疑慮，要求碩河開發以書面補件方式說明。

環評主席劉銘龍裁示，審查通過。

根據碩河開發的環境影響說明書內容顯示，樓層數因應旅館空間營運考量，從原本的44層增為46層，但總高度不變，調整部分樓層高度，地下為五層；人口數部分由原本規劃的4,745人減為3,691人，用水量由原本的903CMD（立方米／每天）調整為1,015CMD，污水量平均日650CMD，調整為平均日720CMD 。

防災避難計畫部分，碩河開發僅在建築一側規劃一處雲梯車等消防救災車輛停車空間，環評委員董娟鳴認為不足，且旅館、演藝廳內部逃生動線迂迴，「46層綜合大樓，使用族群數複雜，只需要一處給避難車輛停靠就夠了嗎？」要求碩河在防災避難上應更積極，必須補足資料說明。

有委員質疑，最初的人口數預估5,212人，後下修為4,745人，最新數據再減為3,691人，要求說明計

算基準；如演藝廳規劃950席，但還要加上工作人員，萬一發生災難，「幾分鐘內可以疏散？疏散時間要花多少？」雖然防火避難性能設計計畫書在台灣建築中心審查中，但也該說明。