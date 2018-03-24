南亞攻電池 砸120億對岸擴產

2018-03-24 01:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 高行 ／台北報導



南亞董事長吳嘉昭。 記者邱德祥／攝影 分享 facebook

南亞塑膠相中3C產品及電動車用電池需求潮，大手筆投入4億美元（約新台幣120億元），啟動對岸銅箔基板及玻纖布廠擴建，其中銅箔基板年產規模將增加1,320萬張，玻纖布則增加1.02億公尺，預計2020年第3季完工投產後，進一步鞏固全球龍頭地位。

南亞董事會昨（23）日通過旗下南亞電子材料（惠州）的增資案，增資金額為1.4億美元（約新台幣42億元），主要作為對岸惠州投資新建銅箔基板、玻纖布廠之用，據了解，南亞此規畫案總投資金額高達4億美元（約新台幣120億元），興建完成後，新增銅箔基板年產規模1,320萬張，玻纖布年產能增加1.02億公尺，二廠將貢獻年營收112億元。

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南亞此波擴產，主要為因應手機、電腦等3C產品、汽車電子及電動車用電池等需求潮引爆。南亞董事長吳嘉昭表示，現階段惠州銅箔基板一廠已無法滿足華南市場需求，必需從台灣及昆山廠調貨，因此規畫興建二廠因應，位居銅箔基板上游的玻纖布原本大部分由昆山廠供應，未來也將由新廠就地供應。

南亞旗下電子材料布局全球數一數二，根據去年統計，旗下玻纖布則年產規模達6.36億公尺，全球市占達二成，領先全球第2大大陸建滔達1.56億公尺，位居全球龍頭，銅箔基板年產7,236萬張，全球市占12%，僅次於大陸建滔7,920萬張，市占13%，居全球第二。

南亞惠州新廠預計2020年第3季正式投產，旗下銅箔基板年產規模將躍進至8,556萬張，超越大陸建滔，有望挑戰全球領先地位，玻纖布的龍頭地位也將進一步鞏固。看好未來電動車趨勢，南亞去年5月中旬啟動在台興建銅箔四廠，規畫年產能1.8萬公噸，預計2019年6月完工。