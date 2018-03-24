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揪供應鏈 漢翔航空座椅進軍國際

2018-03-24 00:39聯合報 記者宋健生／台中報導

漢翔聯合國內供應商發表自有品牌航空座椅，搶進國際民用航空市場，圖中右起依序為漢翔...
漢翔聯合國內供應商發表自有品牌航空座椅，搶進國際民用航空市場，圖中右起依序為漢翔董事長廖榮鑫、交通部民航局組長林俊良、華航協理周志隆。 記者宋健生／攝影
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名列「五加二」產業的國內航太產業龍頭漢翔公司，昨天聯合國內供應商舉行「航空座椅產業合作發表會」，漢翔董事長廖榮鑫宣布，將整合國內供應鏈建立航空座椅自創品牌「AIDC」，正式進軍國際民用航空市場。

依據市場預測機構（Markers and Markets）預測，未來航空座椅市場規模每年將以百分之十四點一五成長，到二○二一年將成長至一六九點四億美元，這對漢翔及國內供應鏈來說，商機無窮。

廖榮鑫說，能號召國內廿餘家供應商，成功開發航空座椅，主要得力於民航局與經濟部支持，整合各家廠商優勢，融入創新、舒適、輕量化、高質感等元素，共同爭取國內及國際航空公司的訂單。

目前加入漢翔航空座椅供應鏈的廠商及單位，包括拓凱、喬福、百和、福基、燁峰、友聯、立豐、開元、利翔、鑫協慶，以及工研院、車輛中心等。

此次發表的進階版座椅以輕量化、舒適為主要設計重點，搭配複材椅背、平板手機支撐架、無線充電裝置、可調整頭靠、搖籃式座椅等功能，訴求將以多項優質選配，滿足全球客戶需求。

廖榮鑫說，隨著安全性能要求愈來愈高，美國聯邦航空總署（ＦＡＡ）規定，新設計的客機自二○○九年十月起生產的客機座椅，須能承受十六倍重力（１６Ｇ）衝擊的動態測試，以確保飛機在緊急迫降時足以保護乘客安全。

漢翔可望於今年下半年獲美國ＦＡＡ的設計許可，為國內首宗符合１６Ｇ規範的航空座椅。

漢翔公司民航局航太
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