日本摩斯漢堡會長櫻田厚 分享高品質服務的秘訣

2018-03-23 21:15 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



日本摩斯總公司會長櫻田厚(右)來台捐助日幣100萬元善款為花蓮強震救災用，表達關懷。左為東元集團旗下安心食品董事長林建元。圖／安心食品提供 分享 facebook

慶祝東元集團旗下摩斯漢堡(安心食品)創立27周年，日本摩斯漢堡總公司會長櫻田厚專程來台，發表兩場專題演講，並與員工夥伴直接面對面的溝通交流，分享長期以來在摩斯工作並帶領摩斯成功發展的過歷程及寶貴經驗。

參加對象以長時間第一線接觸顧客的基層員工及店長為主，全台員工約百人參與，透過即時性的Q&A交流時間，親自與員工近距離對談，回答員工職場上或個人生活上遇到的困難。櫻田厚此趟來台，除了與員工互動，為表示感恩台灣民間於日本311大地震當時大力伸出援手，特別代表日本摩斯漢堡總公司全體員工捐助日幣100萬元為花蓮強震救災用，表達關懷，盼災區早日重建完成，災民早日恢復正常生活。

櫻田厚於3９歲時曾派駐台灣一段時間，感受到台灣的真實魅力與溫暖人情，尤其學台語更容易拉近彼此間的距離，相處更融洽，也因此成為台灣女婿。他關心員工夥伴的工作及生活，提及當時面臨語言及文化上的差異，經過不斷地努力及克服，低潮是人生中必經過程，鼓勵員工夥伴遇到困難不要懼怕，微笑面對，把身邊每個人都當成自己的老師，多與不同年紀、不同性別、不同業界、領域的人交流切磋，敞開心胸才能不斷成長，往更高的目標邁進。

摩斯漢堡(安心食品)強調，堅持提供安全、安心的食品，更以創造清潔又極富人情味的店並努力讓顧客感到「心情愉快」和「溫暖友善」為宗旨，堅持落實「現點現做」、「表現日本的飲食文化」及「醫食同源」，有別於其他速食業者之三大特色，實現「藉由飲食感到幸福」的目標，創造永續經營的價值。