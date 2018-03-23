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策略行銷／Gogoro執行長陸學森 帶隊攻南向 創造新騎蹟

2018-03-23 03:46經濟日報 邱馨儀

Gogoro執行長陸學森不只是在產品開發時能跳脫傳統框架，行銷策略也與一般企業不同。Gogoro在台灣銷售突破5萬輛電動機車後，下一階段目標是要前進東南亞，而且是與台灣50餘家供應鏈體系共同規劃前進東南亞設廠，找新的市場，新的機會，才能有更大的商機。

集結台灣團隊

Gogoro第一款產品上市時，市場懷疑的聲浪不小，但隨著銷售量快速成長，改變台灣消費者對電動車的想法後，陸學森又開放換電站的使用，以不收權利金的方式，歡迎更多業者使用Gogoro的換電系統，鎖定進軍台灣17倍的東南亞機車市場，藉由台灣的經驗打造電動機車台灣團隊產業。

陸學森說，Gogoro在年初宣布將開放機車業者使用Gogoro的換電系統，希望藉由Gogoro的開放作法、形成台灣團隊、開發國際市場，目前已有多家機車業者透過工業局或自行與Gogoro聯絡、商討合作。

Gogoro的優勢是電腦、智慧電控系統，傳統機車廠在剎車、性能、避震器與人體工學等有極為豐富的經驗，經由共同的討論，有助於整個產業快速發展。

陸學森以自已之前在宏達電（HTC）時的經驗為例指出，HTC打造出台灣的智慧手機的團隊，讓台灣相關產業從筆電擴展到智慧手機的產業。

擴大產業規模

現在則是期望藉由Gogoro扮演的平台，結合台灣機車相關業者打造成智慧機車的產業，從台灣市場拓展到海外市場。未來並可因為多家機車廠的共同投入，擴大產業規模，有效降低成本、提升競爭力，讓台灣產業蓄積更大的發展量能。

於是在台灣電動機車市場已經形成趨勢之後，Gogoro又將目標指向東南亞，而且這次Gogoro不只是自己去，還要邀集產業鏈一起出擊。因為東南亞包括越南、泰國、印尼，菲律賓、馬來西亞幾個國家的機車市場規模總計是17倍台灣的量。

近期，Gogoro與50多家供應商一起深入評估東南亞市場，計畫共同進軍東南亞機車市場，在此同時，也有其他機車業者有意一起行動，藉由台灣既有的合作經驗、擴展海外市場。

know how不藏私

Gogoro與台灣供應鏈已經建立長期的合作關係，未來不管是換電站、車子、馬達都將延用台灣的供應商，一起到東南亞投資建廠是下一步一定要做的。

陸學森說，Gogoro甚至不只是與供應鏈合作，也很願意教車廠怎麼做電控、怎麼導入電腦，共同發展這個產業。

事實上不只是兩輪的車廠，現在連四輪車廠、國外車廠也都找上Gogoro，談電池怎麼交換、如何導入。陸學森不藏私的希望更多業者一起來，主要是著眼於規模經濟與團結力量大，他認為藉由眾人的力量，擴大競爭力，讓台灣產業獲得更大的空間，才能有更大的勝算。

東南亞Gogoro車市
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