中友百貨周年慶預購業績成長9.5% 表現亮眼

2018-03-22 18:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ╱即時報導



中友百貨26周年慶今（22）日熱鬧登場，業者別出心裁邀集了上百名民眾大跳「YOYOLAND」動感舞。據了解，中友這波六天預購業績達3.65億元，較去年同期成長9.5%，為母親節促銷檔期注入強心針。

中友今年投注歷年最高1.8億元促銷預算，預估35天檔期業績目標18.8億元，較去年同期成長3.75%。

今年中友周年慶盛大推出全館滿千送佰、獨家四波家族會員禮、品牌日加碼贈購物券、大獎狂歡抽、APP會員再加碼等優惠好康，多重優惠下最高回饋率高達23.88%，也是歷年之最。

此外，為了達到提振士氣的目標，中友一改往年全員誓師的做法，今年特別拍攝一支舞力動作鉅片「中友搖YoYo Land」，上百位櫃哥、櫃姐、樓管與主管一同熱情共舞，透過專業拍攝團隊精心製作，以精彩舞力帶動周年慶士氣。

中友百貨企劃處經理簡聰政表示，中友為了回饋社會大眾支持，同時善盡企業社會責任，只要粉絲在中友臉書專頁上為這支短片按一個讚，中友百貨就捐贈1元給台中家扶中心，希望於4月30日前募集10萬個讚。

這部短片發布短短一周，即在中友臉書專頁創下1.7萬按讚數、超過47萬觸及率、23萬次的觀看次數，粉絲們紛紛留言：「從小逛到大的中友，有好多開心的回憶在這裡，看了很感動！」等。