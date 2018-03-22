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楊金龍理監事會處女秀 宣布利率「連7凍」

波音完成交付首架737 MAX 9

2018-03-22 17:56經濟日報 記者韓化宇╱即時報導

波音公司宣布，剛與印尼的獅航集團（Lion Air Group）完成首架737 MAX 9的交付。這架飛機將由獅航集團旗下的泰國獅航（Thai Lion Air）營運，而此款最新型737客機更大的載客量，將協助這家航空公司開闢更多之國際航線

獅航集團董事長亨德羅•斯普特洛（Hendro Seputro）表示：「737 MAX 9是我們在泰國發展業務的理想工具。自從成立以來，737一直是我們的主力機型，我們將利用新款機型更大的運能來拓展航線網路，並增加更多連接孟加拉、中國與印度的航線。」

獅航集團是MAX 9的啟始客戶。該集團也是世界上首家將MAX 8正式投入營運的航空公司，同時並承諾訂購50架MAX 10。獅航集團另外還擁有200架737 MAX的訂單，而且是世界上最大之737用戶之一。

波音民用飛機集團總裁兼執行長凱文•邁卡利斯特（Kevin McAllister）表示：「獅航集團是737 MAX家族提供覆蓋各個單走道市場通用機隊解決方案的完美例證。獅航集團不僅將從MAX的航程與運能優勢中受益，他們還將獲得業界最佳的經濟性與可靠性。」

737 MAX 9的設計載客量最大達220人，最大航程為3,550海里。憑藉比737 MAX 8多出的三排座椅，MAX 9可提供用戶更大的運能，同時在航線網路中大幅提升獲利能力。

737 MAX家族的設計目標是向客戶提供傑出的性能，以及更低的每張座椅成本與更遠的航程，從而為單走道市場開闢新航點。737 MAX 具有最新的CFM國際LEAP-1B發動機、「先進技術」翼梢小翼、「波音天空內飾」、大型駕駛艙顯示器與其他特色，可提供單走道市場最高的效率、可靠性與乘客舒適度。

737 MAX是波音歷史上銷售最快的飛機，迄今已獲得來自全世界95家客戶、超過4,300架的飛機訂單。

波音公司宣布，與印尼的獅航集團)完成首架737 MAX 9的交付，將由獅航集團旗...
波音公司宣布，與印尼的獅航集團)完成首架737 MAX 9的交付，將由獅航集團旗下的泰國獅航營運。波音／提供
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